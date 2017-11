"Brundibar": fiaba musicale per ragazzi al Teatro Comunale di Lonigo

Opera per ragazzi, coro di voci bianche, solisti e orchestra

Musica Hans Krása - Libretto Adolf Ho Meister - Coro voci bianche Pueri Cantores del Veneto direttore Roberto Fioretto - Regia Silvia Brunello - Produzione Pueri Cantores del Veneto.



Il 23 settembre 1943 nel campo di concentramento di Theresienstadt, nella Cecoslovacchia occupata, va in scena l’operina per bambini Brundibar. I piccoli interpreti, l’orchestra e lo stesso compositore Krása sono prigionieri ebrei. La storia è quella di Pepicek e Aninka, orfani di padre, che decidono di cantare al mercato pur di raccogliere qualche soldo per comperare il latte per la madre ammalata. È lì che vengono cacciati da Brundibar, malvagio suonatore di organetto, che poi riescono ad allontanare, con l’aiuto di animali e bambini, e finalmente a cantare. Una fiaba musicale per non dimenticare, in occasione della Giornata della Memoria.

Due atti, durata 105’ compreso intervallo.

