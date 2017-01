"Boeing Boeing": un grottesco menage al Teatro San Lazzaro di Vicenza

Domenica 5 febbraio alle 16 andrà in scena lo spettacolo "Boeing Boeing", una produzione di Marc Camoletti a cura della compagnia "Trentamicidellarte" di Villatora (PD) al Teatro San Lazzaro di Vicenza in via Pier Luigi da Palestrina (zona Villaggio del Sole) per la 18° rassegna di prosa "Teatro Sei" (vedi programma). Trama della commedia: Bernard è un uomo d'affari di successo, che vive in una grande città e si destreggia felicemente fra tre "fidanzate" straniere, hostess di volo di tre compagnie aeree diverse, ciascuna delle quali è convinta di essere l'unica. La gestione del complicato mènage, basato su un delicato equilibrio di partenze e arrivi, però si complicherà in grottesche peripezie fino ad un inaspettato finale. Prezzi: 7 euro intero e 5 euro ridotto. Per informazioni: F.I.T.A. Vicenza - 0444.323837 -fitavicenza@libero.it; Comune di Vicenza - Circoscrizione n. 6 - telefono 0444.222760; "La Ringhiera" 347.1747432; "Lo Scrigno" 340.7871744.

