Blood Brothers @Vicenza - Teatro Astra: "the Bruce Springsteen tribute show"

I BLOOD BROTHERS sono la band più attiva d'Italia e d'Europa in grado di riproporre l’energia del più grande live performer di sempre.

Un progetto nuovo quello di portare l'energia e la classe del Boss a teatro, vista l'abitudine dei fan a calcare l'erba degli stadi di tutto il mondo, uno Show che ripercorre rarità e hits in una sola notte! Non mancheranno i brani che hanno fatto innamorare i fan del Boss senza tralasciare qualche chicca speciale che i seguaci più attenti di Bruce Springsteen non potranno non apprezzare.

Lo Spettacolo teatrale Hits & Rares : Due ore di emozioni senza sosta, ripercorrendo un repertorio fatto di storie nelle quali ognuno si potrà riconoscere come protagonista. Le Setlist dei Blood Brothers comprendono i grandi successi del cantautore del New Jersey come Born in The Usa, Born To Run, Hungry Heart, Badlands, Dancing in the dark senza tralasciare brani eseguiti pochissime volte dallo stesso Bruce.