"Best Of" con Lillo & Greg al Teatro Comunale di Vicenza

Venerdì 31 marzo alle 20.45 presso la Sala Maggiore del Teatro Comunale di Vicenza in viale Mazzini 39 è in programma lo spettacolo di cabaret "Best Of" di e con la coppia comica famosa Lillo & Greg insieme alla partecipazione di Vania Della Bidia e del maestro Attilio Di Giovanni per il ciclo di appuntamenti "fuori abbonamento" nella 10^ stagione artistica. L’irresistibile show si presenta come un frizzante “varietà”, che ripropone tutti i cavalli di battaglia della famosa coppia con brani tratti dal loro repertorio teatrale, cinematografico, televisivo e radiofonico. Una miscela esclusiva ed esilarante rappresentata da tutto il meglio dei due artisti, riconosciuti per il format originale della loro comicità surreale: musica, sketch, poesie, trailer, intrattenimento allo stato puro per uno spettacolo unico nel suo genere. Lillo & Greg, nomi d'arte rispettivamente di Pasquale Petrolo (Roma, 27 agosto 1962) e Claudio Gregori (Roma, 17 novembre 1963), sono un duo comico come cabarettisti e attori di televisione, cinema e teatro oltre ad essere autori di fumetti comici. Prezzi: 34 euro intero - 24 euro ridotto over 65 - 15 euro ridotto under 30. Fino ad esaurimento posti i biglietti saranno disponibili un'ora prima dell'inizio dello spettacolo nella biglietteria del teatro oppure on line sul sito www.tcvi.it o nelle filiali della Banca Popolare di Vicenza.

Biografia di Lillo e Greg: si conobbero quando entrambi lavoravano alla casa editrice ACME di Roma, per la quale erano impiegati come autori di fumetti comici (segnatamente Zio Tibia, che Lillo Petrolo realizzava con Michelangelo La Neve, mentre Greg si occupava di Sergio o I Sottotitolati). Quando nel 1991 la casa editrice fallì, i due, nonché l'intera redazione, si trovarono senza lavoro. Decisero allora di impegnarsi in nuovi progetti, primo fra tutti la creazione di un gruppo musicale improntato sull'umorismo: Latte & i Suoi Derivati.

Televisione: furono nel gruppo fondatore de Le Iene, programma televisivo di Italia 1, ove rimasero per 3 anni consecutivi; anche in seguito continuarono a collaborare, realizzando una serie di minifilm insieme a Franco Stradella: Arancia meccanica, Le Iene anni 1970, Ienissima. Greg inoltre realizzò la musica della sigla di un'edizione del programma. A maggio del 2000, i due idearono per Italia 1 il programma Telenauta '69, un omaggio in bianco e nero alla TV degli anni sessanta (e a programmi quali Studio 1, Johnny Sera, Canzonissima), con le musiche di Greg e la regia di Alessandro Baracco. Nel 2001 furono nel cast de L'Ottavo Nano, programma satirico di Serena Dandini e Corrado Guzzanti in onda su Raitre. Nel 2002 furono autori e co-conduttori di Mmmh!, insieme a Neri Marcorè e Rosalia Porcaro, con le musiche di Claudio Gregori eseguite dai Blues Willies. Nel 2003 Lillo Petrolo partecipò al programma di Corrado Guzzanti, Il caso Scafroglia. Nello stesso anno, Greg e Lillo parteciparono anche come autori a Stracult ed a Cocktail d'Amore, entrambi programmi di Rai 2 curati da Marco Giusti, sempre con le musiche originali di Claudio Gregori ed Attilio Di Giovanni. Nel 2003-2004 parteciparono ai programmi Rai Braccia Rubate all'Agricoltura di Serena Dandini e Abbasso Il Frolloccone, ove rivisitarono celebri sketch televisivi del passato, in occasione del 50º anniversario della Rai. Nel 2005 commentarono per il canale satellitare GXT e per Italia 7 le puntate dello show giapponese Takeshi's Castle, replicate per anni anche su altri canali. Nello stesso anno, sempre su Rai 2, furono autori e conduttori di Bla Bla Bla, parodia dei talk show, accompagnati dalla band dei Blues Willies. Sempre nel 2006 e sempre sul canale per ragazzi GXT, Lillo curò la regia di School of Rap, produzione ispirata allo street style interpretata da G-Max dei Flaminio Maphia. Greg con la sua band Blues Willies prese parte alla trasmissione Rai Suonare Stella, per cui scrisse sigla e musiche con Attilio Di Giovanni. Nel 2007 i due comici recitarono nella quinta stagione di Un medico in famiglia, interpretando i fratelli Zinco. Nello stesso anno furono testimonial delle patatine Crik Crok, interpretando una originale serie di spot pubblicitari per Ica Foods. Nel 2008 tornarono a girare una serie dei loro video di Ienissima per Le Iene. Furono ospiti su MTV a Very Victoria con il patrocinio di Corrado Guzzanti, e a Comicittà nella puntata trasmessa da Firenze dalla TV satellitare Comedy Central. Nel 2009 la loro presenza in tv proseguì su La7, con la partecipazione alla nuova serie di Victor Victoria, all'interno del quale diedero vita a mini-fiction di carattere surreale quali Utopia, Agenzia Amico Express e Talk Show, con la guida di Franco Stradella. Nel 2010 parteciparono al programma Rai Mettiamoci all'Opera. Dall'ottobre 2010 sono i commentatori di Wipeout, game show prima della versione statunitense e successivamente della versione inglese. Nel 2011 parteciparono alla trasmissione Parla con Me di Serena Dandini con la band Latte e i Suoi Derivati, e furono anche ospiti di Sanremo 2011, interpretando una gag interna al brano di Max Pezzali dal titolo Il Mio Secondo Tempo, riarrangiata in versione swing. Lillo e Greg tornarono sul piccolo schermo il 21 gennaio 2012 per prendere parte al nuovo programma di Serena Dandini The show must go off, in onda su LA7. Nell'aprile 2012 Rai 2 trasmise il loro spettacolo Sketch & Soda in prima serata. Nel mese di settembre, sempre Rai 2 manda in onda in seconda serata lo show Serata per Voi, in 2 appuntamenti: come uno spettatore attonito Lillo & Greg fanno zapping su tutte le reti tv, dove nel ruolo di attori raccontano la brutta tv di oggi, richiamandosi alla tv degli anni sessanta. Il 14 giugno 2013 hanno condotto su Rai 1 la cerimonia di premiazione dei David di Donatello 2013.

Radio: Dal 2003 Lillo e Greg sono autori e conduttori della trasmissione radiofonica di Radio 2 Rai 610, condotta in studio da Alex Braga. Ricevendo subito un gran successo di pubblico, dal 2006 la programmazione, da settimanale, diventa quotidiana. Dal 2011, è in onda anche in altre fasce orarie con l'ALMANACCO e gli SCENEGGIATI di 610 ed altre rubriche. Il programma, nato con un contratto della validità di 3 mesi con opzione di rinnovo, ha festeggiato 10 anni con una grande evento live celebrato in grande stile all'Auditorium della Conciliazione a Roma il 17 maggio 2013 e trasmesso in tv da Rai 3 il 2 giugno seguente alle 23:35 (ottenendo 5% di share). Nel 2015 il programma 610 torna in onda per il 12º anno consecutivo.

Cinema: Nel 1999 appaiono nel film Bagnomaria nel piccolo ruolo dei legali del bagno 2000 che propongono alla signora "Bice" il contratto per acquistare lo stabilimento balneare, dove lavora "Mario", Giorgio Panariello. Nel 2001 sono tra i protagonisti di Blek Giek, un film di Enrico Caria in cui interpretano rispettivamente i surreali ruoli di Gigino (Lillo Petrolo) e Flaminio (Claudio Gregori). Sempre nel 2001 Greg è il protagonista maschile del film di Marco Risi, Tre mogli. Nel 2005 Lillo interpreta il ruolo di Pini nel film Fascisti su Marte di Corrado Guzzanti. Nel 2006 Lillo interpreta Eugenio nel film Per non dimenticarti di Mariantonia Avati, film realistico dell'Italia del dopoguerra (1946-47). Nel 2007 esce Lillo e Greg - The movie!, film composto di una serie di sketch: girato in formato digitale, per la regia di Luca Rea, colonna sonora a cura di Greg e Attilio Di Giovanni, è concepito per una distribuzione via Internet, satellite e DVD. Nel 2010 Lillo è nel cast del film Cacao, del quale è anche co-sceneggiatore insieme al regista Luca Rea. Nel 2011 Lillo è nel cast del film Nessuno mi può giudicare, regia dell'amico Massimiliano Bruno, nel ruolo di Enzo: il film vince a Taormina il Nastro d'argento come migliore commedia dell'anno. Ad aprile dello stesso anno Greg è il protagonista del corto tratto da un libro di Maurizio Costanzo Il fascino discreto della parola, al fianco di Barbara Saba, che ne è anche produttrice. Nel 2012, Lillo Petrolo è nel film Com'è bello far l'amore con un esilarante cameo in cui interpreta un insistente farmacista molto curioso alle prese con Fabio De Luigi. Sempre nel 2012, ad ottobre, Lillo e Greg girano il secondo episodio del film Colpi di fulmine, di cui sono protagonisti insieme con Anna Foglietta. Nel 2013, Lillo è coprotagonista del film Mi rifaccio vivo di Sergio Rubini, in cui interpreta il ruolo di Biagio Bianchetti. Sempre nel 2013 Lillo è nel cast del film La Grande Bellezza di Paolo Sorrentino. Nel maggio 2013 esce al cinema il film "Epic - Il mondo segreto" , l'avventura animata in 3D dei Blue Sky Studios, distribuita da 20th Century Fox. Lillo Petrolo e Claudio Gregori sono Mub & Grub, una stralunata coppia formata da una chiocciola e una lumaca nella battaglia in difesa dell'ecosistema. Nel 2014 Lillo a Greg sono i protagonisti di Un Natale Stupefacente, ancora con le musiche di Claudio Gregori ed Attilio Di Giovanni. Nel 2015 Lillo Petrolo è protagonista nel film Tempo Instabile con Probabili Schiarite di Marco Pontecorvo, insieme a Luca Zingaretti. Il 19 giugno 2015 in occasione del Taormina film fest, all'interno di Taormina Arte, Lillo e Greg ricevono il Premio Cariddi per il genere Commedia. Il 16 dicembre 2015 esce al cinema il film Natale col Boss che vede Lillo e Greg questa volta anche coautori e cosceneggiatori, ancora con le musiche di Claudio Gregori ed Attilio Di Giovanni. Nel 2016 Lillo è coprotagonista nel film Forever Young, regia di Fausto Brizzi, in cui interpreta il ruolo di Diego DJ. Ad ottobre 2016 Lillo è doppiatore nel film Pets - Vita da animali, titolo originale The Secret Life of Pets, nel ruolo di Duke. Il 15 dicembre 2016 esce al cinema il film Natale a Londra - Dio salvi la regina, regia di Volfango De Biasi.

Teatro: Nell'inverno del 1994/1995, l'allora direttore del Teatro Vittoria di Roma Attilio Corsini, offre a Lillo e Greg la possibilità di calcare le scene per la prima volta con "5740170 - 06 per chi chiama da fuori Roma", una commedia musicale scritta da Michael Doodley, Claudio Gregori e Lillo Petrolo. la trama racconta l'involontaria ascesa al successo di alcuni ragazzi (la band Latte & i Suoi Derivati) che invece auspicano un lavoro fisso. Nel 1996 il duo scrive e mette in scena Gli Squallidi, al Teatro Spazio Zero di Roma: brevi scenette, nate dal desiderio di omaggiare I mostri, celebre film degli anni sessanta di Dino Risi; musiche di Claudio Gregori. Nel 1997 Lillo e Greg scrivono e portano in teatro un'altra commedia musicale Twenty Quarantino, in cui si ironizza sulle diverse reazioni di sei band alla notizia di essere state selezionate per il Festival di Sanremo. Nel 1999 il duo scrive e mette in scena Lillo & Greg Show, nuovo spettacolo di scenette sulla grettezza dell'animo umano. Nel 2000 Lillo e Greg scrivono ed interpretano Il Mistero dell'Assassino Misterioso al Teatro Ambra Jovinelli di Roma, che varca anche i confini nazionali e viene messo in scena in Spagna da una compagnia catalana. Dal 2010 lo spettacolo continua ininterrottamente ad essere portato in scena da molte compagnie, amatoriali e non, in tutta Italia. Nel 2004 Lillo e Greg mettono in scena ed interpretano la commedia Work in Regress, scritta da Claudio Gregori con la regia di Lillo Petrolo. Nel 2005 Lillo e Greg scrivono, mettono in scena ed interpretano la commedia musicale The Blues Brothers - Il plagio. Nel 2006 Lillo e Greg mettono in scena, interpretano e curano la regia de La baita degli spettri, scritta da Claudio Gregori, che ne cura anche la colonna sonora con Attilio Di Giovanni. Nello stesso anno inaugurano il Teatro Morgana (ex Brancaccio) di Roma con uno show di sketches dal titolo "Sketch & Soda", con musiche di Claudio Gregori ed Attilio Di Giovanni. Il 2009 inizia con due commedie che debuttano ambedue a febbraio: L'importante è vincere senza partecipare, scritta da Lillo Petrolo che ne cura anche la regia, interpretata da Paola Minaccioni e Federica Cifola. A distanza di due giorni, segue il debutto di Far West Story, scritta da Claudio Gregori, regia di Lillo e Greg. Il cast è quello de La baita degli spettri, ovvero Virginia Raffaele, Valentina Paoletti, Simone Colombari e Lorenzo Gioielli. Ad aprile Greg debutta al Teatro Morgana (oggi Brancaccino) di Roma con Rockandrology, piccolo musical scritto da Greg, Max Paiella, Carlo Ficini, Attilio Di Giovanni e interpretato dai Blues Willies. A novembre del 2009, Greg debutta come solista in un monologo da lui scritto, Aggregazioni, tratto da un suo libro e trasformato in pièce teatrale con l'aiuto di Mauro Mandolini alla regia e con il maestro Attilio Di Giovanni al pianoforte. Il 2010 si apre con una nuova commedia, Intrappolati nella Commedia, scritta da Claudio Gregori, che ne è anche interprete principale insieme a Lillo. Dal 29 novembre al 5 dicembre, va in scena al Teatro Olimpico di Roma la commedia musicale La Dolce Diva-Burlesque Show, scritta da Claudio Gregori con la partecipazione di Alessandro Casella. Greg ne è anche attore protagonista e coautore delle musiche. Nel dicembre del 2011 debuttano al Teatro Olimpico di Roma con la nuova commedia di Claudio Gregori L'uomo che non capiva troppo, sviluppo drammaturgico dell'omonima serie, scritta sempre da Greg per il programma radiofonico 610. Lillo e Greg a maggio del 2012 sono sul palco del Teatro Ambra Jovinelli di Roma con la nuova commedia di Claudio Gregori Chi Erano I Jolly Rockers?, un docu-teatro sull'ipotetica ascesa al successo e successiva discesa negli inferi di una fantomatica band di rock'n'roll. Nel 2014, durante il tour de Il Mistero dell'Assassino Misterioso gettano le basi del loro nuovo spettacolo di sketche "Occhio a quei 2" che mettono in scena a Roma dal 13 al 31 marzo al Teatro Ambra Jovinelli. Da gennaio a marzo s2015 ono al Teatro Olimpico di Roma con "La fantastica avventura di Mr. Starr" scritta da Claudio Gregori. Nel 2016 tornano in scena con 2 commedie: Marchette in Trincea - Work in Regress che hanno riscritto, diretto e interpretato con Dora Romano, Marco Fiorini e Monica Volpe, con la coregia di Andrea Palotto. -e "Best Of", scritta diretta e interpretata da Lillo e Greg, che i 2 hanno portato in un tour italiano.

ELENCO TEATRO