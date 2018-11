Sabato 24 novembre, alle ore 20.45, torna a Chiampo la compagnia ArteFatto Teatro di Verona, con la nuova, divertente commedia “Benvenuto all’Inferno”.

Una commedia originale, scritta e diretta da Fabrizio Piccinato, che gioca sugli stereotipi dell’“aldilà”, parlando di eternità in chiave comica. Il protagonista è Adelmo, un attempato signore dai modi tutt’altro che teneri, che ritrovatosi all’Inferno per quello che sembra essere un banale errore burocratico, non ha alcuna intenzione di diventarne un ospite fisso.

Barcamenandosi fra affascinanti diavolesse, buffi dannati e personaggi terreni, il buon Adelmo cerca, se non proprio di salvare la pelle, almeno di mettersi al sicuro l’anima.

Il risultato è una storia brillante, ironica e dai ritmi incalzanti, che coinvolge dalle prime battute… fino all’ultimo respiro.

L’appuntamento è al Auditorium Comunale di Chiampo, Via Alessandro Volta 2, alle 20.45.