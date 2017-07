"Bello Mondo": l'attrice-poetessa Mariangela Gualtieri al Rione Barche di Vicenza

GUIDA AGLI SPETTACOLI DI TEATRO NEL VICENTINO PER IL WEEKEND 28 - 30 LUGLIO

Giovedì 27 luglio alle 21.15 al Rione Barche di Vicenza andrà in scena lo spettacolo "Bello Mondo" di e con l'attrice e poetessa Mariangela Gualtieri, fondatrice della compagnia "Teatro Valdoca" insieme al regista Cesare Ronconi, per il festival di teatro urbano "S-Centrati 2017" a cura de "La Piccionaia". Lo show è un rito sonoro di ringraziamento al mondo e alla sua ancora percepibile meraviglia, dove l'interprete intreccia versi dalle sue numerose raccolte. Ingresso a 7 euro. L'evento è inserito nel cartellone "L'Estate a Vicenza 2017".

BELLO MONDO. Una partitura ritmica che passa dall’allegretto al grave, dall’adagio fino al grande largo finale. Un “io” in ascolto delle minime venature di suono e un “tu” al quale vengono rivolte parole d’amore, senza tuttavia trascurare la fatica del tenersi insieme, nella certezza che la poesia sia la più antica e la più attuale via alla comprensione e compassione del mondo. In primo piano la natura e le sue potenze arcaiche, ma anche la maternità con i suoi misteri, feroci e al dolci al contempo.

IL RIONE DELLE BARCHE. Affacciato sul fiume Retrone e adiacente all’antico porto fluviale di Vicenza, il medievale rione delle Barche è uno dei più antichi della città. Gli stretti vicoli, le abitazioni tipicamente popolari, l’antico Ospitale di San Valentino dove i mercanti, i barcaioli e i mendicanti trovavano ricovero per notte, la piazzetta che un tempo ospitava gli orti sull’argine: è in questa affascinante cornice, e in particolare sotto le logge cinquecentesche dell’antica conceria di Vicolo Cieco Retrone, che prenderanno vita 4 sere di spettacolo, dedicata ciascuna ad una diversa suggestione. Dopo "Bello Mondo" andranno in scena con inizio sempre alle 21: "Dialoghi degli Dei" (venerdì 28 luglio); "Sempre Domenica" (sabato 29 luglio); "Il Circo di Legno" (domenica 30 luglio).

