"Bella Domanda Show": il lavoro nella crisi in chiave comica al Bixio di Vicenza

Sabato 29 aprile alle 21 andrà in scena lo spettacolo comico "Bella Domanda Show", critto, diretto e interpretato da Paolo Carenzo e Mafe Bombi presso il Teatro Spazio Bixio di Vicenza in via Mameli 4 per la rassegna "Facciamo" della 11° stagione "Teatro Elemento". I due cabarettisti torinesi hanno vinto vari riconoscimenti, come il Premio Nebbia 2014. il Premio Sordi 2015, il Festival degli Sketch Teatrali a Faenza, il Città di Grottammare e il Premio Cabaret Amore Mio 2015 a Torino. La formula vincente di "Bella Domada Show" è lo scottante tema del lavoro ai tempi della crisi rivisitato in chiave comica. Un rocambolesco storytelling alla ricerca di un colloquio di lavoro sul filo del paradosso e del surreale, della vendetta e del non sense. Qui può esistere il luogo e il tempo dove i ruoli si rovesciano fino a confondersi e confondere. La irriverente comicità del giovane duo piemontese si appoggia su situazioni assurde e grottesche, vibrando di freschezza e cercando di cogliere sempre dalla quotidianità un altro punto di vista. Un’ora e mezza di comicità schietta a ritmo incalzante tra giochi di parole, equivoci e gestualità marcata. Biglietti: intero 12 euro - ridotto 10 euro - studenti 8 euro. Per informazioni: info@spaziobixio.com - 0444.322525 (lun-ven 10-13 e 14-18) - 345.7342025 (sabato e festivi 10-18) - spaziobixio.com - www.theama.it.

ELENCO TEATRI

Gallery