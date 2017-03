"Belinda Fuori dal Gregge": diritto alla pace, tolleranza e solidarietà

GLI APPUNTAMENTI NEL CENTRO STORICO E NEI QUARTIERI DI VICENZA DAL 16 AL 22 MARZO

La Locomotiva Centro Polifunzionale dei Ferrovieri - Assessorato alla Partecipazione di Vicenza presenta la Compagnia Ensemble Vicenza Teatro con un percorso di Letture Espressive tratte dalla Carta Internazionale dei Diritti dei Bambini. Una favola con storie di animali come Belinda una pecora sognatrice che vuole raggiungere le nuvole sospinte dal vento ed essere libera. Una storia per stare insieme, socializzare e la necessità di individuarsi come esseri diversi da tutti, unici, speciali. Al termine laboratori di manualità.

ELENCO TEATRI