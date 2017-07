"Be Popular": festival di teatro popolare al Chiostro di San Pietro a Vicenza

Ogni martedì alle 21.15 dall'8 al 29 agosto si terrà a Vicenza il "Be Popular", festival di teatro popolare, organizzato da "Stivalaccio Teatro" con il patrocinio comunale in collaborazione con IPAB, al Chiostro di San Pietro con 4 spettacoli e un workshop oltre ad alcune mostre. Biglietti: intero a 12 euro - ridotto under 30 a 10 euro. Vendita biglietti dalle ore 20.

PROGRAMMA DEGLI SPETTACOLI:

Martedì 8 agosto 2017 ore 21.15 - Teatro Guascone: "BALCANIKAOS" di e con Andrea Kaemmerle (ovvero il buon soldato Svejk) accompagnato dagli ottimi cinque musici KIetzmer Balcanici - Ras Kornika (violino) Ivo Andreevic (fisarmonica) Branca Ceperac (contrabbasso) Jan Milo (basso tuba) JVIasha Ivanova (clarinetto).

Martedì 15 agosto 2017 ore 21.15 - Pantakin Commedia - Teatro della Gran Guardia: TEMPESTE D'AMOR PERDUTE liberamente tratto da William Shakespeare drammaturgia Andrea Pennacchi e Michele Modesto Casarin con Diana Ramponi, Katiuscia Bonato, Matteo Fresch, Nicola Perin e Marianna Fernetich regia Michele Modesto Casarin

Martedì 22 agosto 2017 ore 21.15 - Compagnia Città Teatro: "LE GEMELLE MEJERCHOLD" con Francesca Airaudo, Giorgia Penzo musica dal vivo di Tiziano Paganelli costumi Paul Mochrie grazie a Barbara Martinini e Nevio Cavina regia e drammaturgia di Davide Schinaia

Martedì 29 agosto 2017 ore 21.15 - Stivalaccio Teatro - ROMEO E GIULIETTA, L'AMORE E' SALTIMBANCO - Soggetto originale e Regia Marco Zoppello con Anna De Franceschi, Michele Mori e Marco Zoppello scenografia Alberto Nonnato costumi Antonia Munaretti maschere di Roberto Maria Macchi duelli di Giorgio Sgaravatto consulenza musicale di Veronica Canale

WORKSHOP - COSTRUZIONE ARTIGIANALE DELLA MASCHERA + RECITAZIONE CON LA MASCHERA (18-27 agosto): Laboratorio di costruzione maschere, condotto da Giulio Canestrelli e Ariela Maggi - Associazione Manimotò. Argomenti: quali sono gli elementi che rendono un volto espressiv, qual è la differenza tra una maschera ornamentale e una teatrale, quali sono le caratteristiche che consentono ad un oggetto di prendere vita attraverso il movimento dell’attore - Introduzione al vasto mondo del teatro di maschera - Ogni partecipante sarà invitato a creare una maschera in cartapesta e lasciandosi guidare dalla propria fantasia gli darà vita, in un percorso che dalla scultura dell’argilla conduce fino al personaggio teatrale - Il costo del laboratorio è di 130 euro - Per informazioni e iscrizioni: info@stivalaccioteatro.it - Giorni e orari: Venerdì 18 agosto 19.00 – 23.00 / Sabato 19 agosto 10.00 – 18.00 / Domenica 20 agosto 10.00 – 18.00 / Venerdì 25 agosto 19.00 – 23.00 / Sabato 26 agosto 10.00 – 18.00 / Domenica 27 agosto 10.00 – 18.00.

