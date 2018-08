Operaestate Festival: Marco Paolini ne "Il Calzolaio di Ulisse"

Di Marco Paolini e Francesco Niccolini

regia Gabriele Vacis

allestimento Roberto Tarasco

musiche originali Lorenzo Monguzzi

--

Un’Odissea che nacque piccola e “tascabile”, e che è diventata

olimpica e mediterranea. Affidata a un aedo moderno, Marco

Paolini, la storia del signor U. diventa commossa, ironica, a tratti bugiarda. Bugiarda come lo può essere una storia narrata dall’astuto

Ulisse in persona, e passata di bocca in bocca per tremila anni.

Ma anche vera e fondamentale, alla base dell’Occidente prima

ancora che nascesse, e piena di musica. Una musica mediterranea,

come lo fu il peregrinare del signor U., che ci accompagna alla nostra Itaca, dove un vecchio calzolaio cieco intreccia trame e destini...