Aspettando la Befana: "Stellina e Il Fagiolino Magico" al Teatro Aurora di Sossano

Giovedì 5 gennaio alle 20 la Pro Loco e il comune di Sossano organizzano l'evento "Aspettando la Befana" con lo spettacolo "Stellina e Il Fagiolino Magico" a cura di "Enseble Vicenza Teatro" presso il Cinema Teatro Aurora di Sossano in via Roma 3. La rappresentazione è tratta liberamente dalla fiaba "Jack e Il Fagiolo Magico". Regia, adattamento e scenografia di Roberto Giglio. Interpreti: Catuscia Gastaldi, Irma Sinico e Roberto Giglio. Luci e fonica: Franco Sinico. Al termine dello spettacolo una speciale Befana consegnerà le tradizionali calze di dolciumi e caramelle ai bambini presenti in sala. Ingresso libero.

ELENCO SPETTACOLI TEATRALI