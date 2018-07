Arzicomico, rassegna di Cabaret ad Arzignano

Rassegna di cabaret a cura di Theama Teatro

Programma

Domenica 8 Luglio

Straparliamone

Davide Stefanato e Paolo Favaro

Giardino del Mattarello ore 21.15

“Mi piace parlare delle cose che amo, di quelle che quotidianamente vivo” dice Davide “non tratto i grandi temi per evitare di cadere nel qualunquismo.

Preferisco invece che la gente si riconosca in ciò che dico, mi piace ridere e far ridere sulle cose semplici. Per questo gli argomenti sono quelli a me più vicini: le tenere stranezze di mia nonna, che, nonostante prenda 200 € di pensione l’anno, ogni volta che vado a trovarla mi dà la mancia; mia madre che ogni domenica mattina, alle sette e mezza, arriva in camera mia con l’aspirapolvere; e, perché no, passando anche per le scampagnate estive a Jesolo, meta alla quale si arriva dopo quindici ore di coda, o le gite in corriera con partenze all’alba e tanto altro. Tutto sotto il comune denominatore della mia terra, del Veneto, al quale sono molto legato.”

Domenica 15 Luglio

Canotta bianca

Luca Klobas – cabaret

Giardino del Mattarello ore 21.15

Canotta bianca, gilet, catena d’oro. Corpo dinoccolato e faccia da schiaffi con parlantina dall’inflessione balcanica, che subito ispira un mix di simpatia e di diffidenza. Si chiama Ratko, è rom e chi segue «Zelig» lo conosce bene. Ma ora la divertente canaglia inventata da Luca

Klobas diventa protagonista di uno spassoso spettacolo teatrale.

Domenica 22 Luglio

Collòdiens

Paolo Rozzi stand-up comedy

Giardino del Mattarello ore 21.15

Pinocchio è il libro che ha segnato la mia infanzia.

I miei mi hanno portato dove c’erano il gatto e la volpe, l’osteria del Gambero Rosso, la Fata Turchina e il cigno malvagio… Lo so, il cigno non c’entra ma io l’ho visto lo stesso. E dopo il cigno tutto è cambiato.

Allora come Pinocchio con la segatura in testa non mi tengo più, e parlo a vanvera: dai battesimi ai funerali, dai vegani a Gino Paoli, dagli asparagi ai criceti; frantumo luoghi comuni sull’attore comico, dico ciò che penso, senza rispetto parlando, sui poveri e sulla cospirazione dei clowns in corsia.

Domenica 29 Luglio

Sono una bionda non sono una santa

Laura Formenti stand-up comedy

Giardino del Mattarello ore 21.15

Perchè a 30 anni continuano a chiederti se hai figli? Come sarebbe il mondo se ragionassimo per statistiche e non per titoli di giornale? I tedeschi conquisteranno il mondo? E se Dio fosse donna? …uno spettacolo di comicità senza censure e di domande scomode, una confessione personale ma anche un momento di intrattenimento live, un progressivo disvelamento dei ruoli, ma anche volontà di giocare sulla loro sovrapposizione in un continuo equilibrismo scenico affrontando in maniera graffiante temi che spaziano dalla religione alle politiche sociali, dal razzismo al sesso.