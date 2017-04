"Arte Donna Musica" al Teatro Civico di Schio

Sabato 22 aprile alle ore 20.30 al Teatro Civico di Schio in via Maraschin 19 andrà in scena lo spettacolo "Arte Donna Musica" sul mondo femminile a cura di Inner Wheel Club Schio - Thiene con il patrocinio del comune di Schio. Voce: Alessandra Borin (soprano) - Musica: Nicola Di Ioia (pianoforte) - Danza: Backstage-Arte In Movimento di Prandina e Quadrelli. Il ricavato della vendita dei biglietti verrà utilizzato per attivare "borse lavoro" a favore di donne vittime di violenza. Infoline per prenotazioni: 335.1420535 dalle 18 alle 20 30. Prevendite biglietti presso le librerie Ubik e Bortoloso e abbigliamento Prandina in via Lago di Garda 82.

