"Arlecchino: Il Servitore di Due Padroni" di Goldoni al Teatro Comunale di Thiene

Martedì 21, mercoledì 22, giovedì 23 marzo sempre alle ore 20.45 andrà in scena lo spettacolo "Arlecchino: Il Servitore di Due Padroni" di Carlo Goldoni con l'adattamento drammaturgico di Giorgio Sangati a cura del "Teatro Stabile del Veneto" nell'ambito della XXXVII stagione di prosa al Teatro Comunale di Thiene in viale Francesco Bassani 18. Attori: Marco Zoppello, Pierdomenico Simone, Sara Allevi, Anna De Franceschi, Eleonora Fuser, Marta Meneghetti, Michele Mori, Stefano Rota, Laura Serena. Arlecchino, la maschera simbolo del teatro italiano e "Il servitore di Due Padroni", il testo di Carlo Goldoni più rappresentato al mondo, tornano in una nuova e inedita versione. Una strana soffitta ingombra di vecchi bauli e una vivace compagnia di attori. All’arrivo del pubblico i comici aprono i bauli, riemergono abiti usati mille volte, attrezzeria ammaccata e strumenti musicali impolverati, quanto basta per far rivivere questo capolavoro. La perfetta macchina teatrale goldoniana si rimette in moto, la polvere vola via a suon di canti e musica, i personaggi e le maschere riprendono vita e trascinano il pubblico in una girandola di colori, emozioni e divertimento. Travestimenti e riconoscimenti, servitori e padroni, padri e figli, morti e risorti, duelli e passioni, gioie e pianti: nello spettacolo tutto è doppio, come Arlecchino che, a sua volta, si sdoppia (anzi si triplica) nell’impresa impossibile di servire due padroni e forse anche sé stesso. Biglietti: platea poltronissime a 30 euro; platea poltrone I a 26 euro; platea poltrone II a 23 euro; 1^ galleria centrale a 26 euro; 1^ galleria laterale a 20 euro; 2^ galleria a 12 euro; 2^ galleria ridotto a 10 euro.

