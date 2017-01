"Arkar": incursioni artistiche di Valentina Dal Mas a Valdagno

Sabato 10 giugno in piazza Cavour a Valdagno si chiudera la rassegna "Finisterre 2016-2017" con "Arkar" del progetto sperimentale "Incursioni" di Valentina Dal Mas e Abbondanza Bertoni. Il laboratorio performativo "Arkar" s’interroga sulla possibilità di dare vita ad una composizione armonica di movimento. Con la sezione aurea è stato individuato il canone di simmetria, di equilibrate proporzioni, di armonia, che regola l’universo. Il corpo umano nelle sue forme consonanti e dissonanti parte da una condizione d’imperfezione, che può generare errori, inciampi, fallimenti. Da qui la ricerca di un percorso, che permetta di applicare la proporzione divina al movimento. Si riparte da zero: il niente. Poi un punto, più punti, molti punti che aggregandosi danno origine alla linea. La linea e le sue infinite forme di manifestazione, che non attendono altro che essere trasformate in atto. Dall’assemblarsi dei punti e delle linee prende vita la superficie. Essa accoglie in luoghi e con tempi diversi “gli elementi giusti, nel giusto ordine” (Kandiskji). Creare, disporre, sdrucciolare, comporre. Essere tra ordine e caos "Arkar": un armonico corpo. Video di "Arkar": www.youtube.com/watch?v=FXS5aq6n1OY. Ingresso libero.

