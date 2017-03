Aperitivo in verde & green beer al "Meeting Lounge Cafè" di Montecchio Maggiore

LA TOP 5 PER SAINT PATRICK'S DAY 2017 NEL VICENTINO

GLI EVENTI PER SAINT PATRICK'S DAY 2017 A VICENZA E PROVINCIA

In occasione della Festa di San Patrizio, venerdì 17 marzo alle 19 il "Meeting Lounge Cafè" di Montecchio Maggiore in via Nogara 8 festeggerà il Saint Patrick's Day con le degustazioni a partire dall'aperitivo "in verde" fino alla "Green Beer" e alla Guinness oltre alle promozioni di shot Jameson a 5 euro o il tagliere da 20 shot a 15 euro. Dalle 21.30 la serata sarà accompagnata dal karaoke & musica live by Roby Dj. A tutti coloro che indosseranno un capo verde ci sarà l'omaggio di un "green shot". Ingresso libero. Infoline per prenotazioni: meetingloungecafe@gmail.com.

ELENCO SPETTACOLI