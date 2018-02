Fuente Flamenca e Archivio Zeta organizzano



24|25 febbraio 2018



ANTIGONE/CONTRA/TIEMPO

seminario teatrale

a cura di Archivio Zeta



Un seminario di due giorni dedicato a attori e danzatori professionisti e non, tenuto da Enrica Sangiovanni e Gianluca Guidotti di Archivio Zeta in collaborazione con Elisabetta Mascitelli di Fuente Flamenca.



sabato 24 febbraio

dalle ore 14:00 alle ore 19:00



domenica 25 febbraio

dalle ore 10:30 alle ore 16:30



Proponiamo un seminario che sia percorso di conoscenza, attraverso l’analisi di alcune scene di Antigone di Sofocle e la riflessione condivisa sui testi, grazie ad un lavoro approfondito sulle parole e sul corpo in relazione allo spazio e agli altri.

Lavoreremo sulla voce, sul movimento, sul ritmo, sul canto e sull' energia che si genera nella creazione di una partitura teatrale.

Utilizzando materiali diversi, quali la tragedia greca, i versi del Coro, la danza flamenco e i suoi ritmi legati alle emozioni umane in particolare modo analizzeremo il contratiempo, l'intervallo fra un battito e un altro e il suo significato come elemento musicale di rottura e scarto.

Riflettere sui temi e i concetti che scaturiranno dal seminario, utilizzando materiali ricchi di antichi rimandi ed assonanze, ci sembra oggi più che mai un’occasione importante di crescita culturale e umana, in un percorso di educazione e di avvicinamento alla disciplina teatrale.





Laboratorio a numero chiuso.

Raggiunto il numero minimo di partecipanti sarà inviato un programma più dettagliato e materiale di preparazione.



Le lezioni si svolgeranno presso

Spazio MeMo Strada Molini 115 Vicenza



Per info costi e iscrizioni:

Cell: 393 963 72 73

info@spaziomemo.it

www.spaziomemo.it