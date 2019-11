Anfitrione con Gigio Alberti e Antonio Catania a Thiene

Dal lontano 206 a.C. la commedia Anfitrione ha appassionato tutte le epoche. Nel tempo si sono infatti susseguite tante riscritture su questa torbida storia in cui si consuma il più perfido dei tradimenti: quello inconsapevole di una moglie che si concede ad una divinità, invece quanto mai consapevole di goderne le grazie. Il paesaggio nel quale inizia la commedia è quello di un esterno di una notte che sembra non finire mai, una notte che è stata prolungata apposta da Giove, proprio per poter giacere con la sua amata mortale, più tempo possibile. Il tema che si sviluppa, il suo paradosso, la struttura e l’ambientazione della commedia, sembrano suggerirci una riflessione profonda, quasi archetipica del nostro essere mortali, del nostro rapporto con noi stessi, con le nostre paure, in definitiva con il nostro doppio. Con Gigio Alberti, Barbora Bobulova, Antonio Catania, Giovanni Esposito, Valerio Santoro, Valeria Angelozzi

