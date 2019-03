Amsterdam – Vicenza

Spettacolo teatrale con Lydia Petzoldt e Lorenzo Bocchese

Giovedì 7 marzo h. 20:30

Ingresso libero con contributo responsabile

INFO 348 49 31 471 – qui@vicenzatimecafe.it



Essere Olandesi a Vicenza.

Guardarsi intorno e vedere l’Italia. Solo che non è l’Italia, è Vicenza.

Essere Vicentini e voler essere Italiani. Per un Olandese e per chiunque altro venga da un altro mondo.

Lydia Petzoldt e Lorenzo Bocchese portano sul palcoscenico le mille storie di chi vuole presentare il suo Paese a chi viene da un altro.