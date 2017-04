"Amleto": Teatro del Lemming al "Mattarello" di Arzignano

Domenica 23 aprile alle ore 22 andrà in scena al Teatro Mattarello di Arzignano in corso Mazzini 22 lo spettacolo "Amleto", liberamente tratto da "The Tragical History of Hamlet, Prince of Denmark" di William Shakespeare, a cura del "Teatro del Lemming" per il festival "All You Can Act ByPass 2017". Il mondo di Amleto, come il nostro, non solo cospira a dissacrare tutto, ma rende ciò che consideravamo sacro una farsa sempre più abbietta. In questo mondo paradossale, la strategia di Amleto è quella di giocare a rovesciare ogni paradosso.

AMLETO: è l’opera che più di ogni altra inaugura la cultura moderna e per molti aspetti ne costituisce il mito fondante. Il protagonista è smarrito fra fede umanista e scetticismo conoscitivo, fra segno e simulacro. È dilaniato sul piano psicologico dalla contesa fra il nome del padre e il richiamo affettivo della madre, fra passato aureo e presente decadente, fra eros e rifiuto del corpo, fra ragione e follia. Amleto è condannato a vivere in un mondo rovesciato.

INTERPRETI: Chiara Elisa Rossini, Diana Ferrantini, Fiorella Tommasini, Alessio Papa, Alessandro Sanmartin, Boris Ventura, Katia Raguso. Elementi scenici Luigi Troncon. Drammaturgia, musica e regia Massimo Munaro.

BIGLIETTI: 12 euro - Ingresso agevolato a 18 euro per i due spettacoli al Teatro Mattarello "Jesus 2.0" (20.30) e "Amleto" (ore 22)

