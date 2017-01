"Amleto" di Shakespeare con Daniele Pecci al Teatro Comunale di Vicenza

Venerdì 13 e sabato 14 gennaio 2017 alle 20.45 andrà in scena lo spettacolo "Amleto" di William Shakespeare a cura della Compagnia Molière con l'attore famoso Daniele Pecci presso la Sala Maggiore del Teatro Comunale di Vicenza in viale Mazzini 39 all'interno della stagione di prosa per la 10^ rassegna artistica. Adattamento, traduzione e regia di Daniele Pecci con la partecipazione di Maddalena Crippa nel ruolo della regina Gertrude. “La tragedia di Amleto, Principe di Danimarca” di William Shakespeare (1601) è senza dubbio il testo teatrale più importante della modernità: il grande drammaturgo inglese è riuscito a rappresentare le infinite contraddizioni dell’essere umano, di fronte all’impegno per restare al mondo, sul come affrontare il futuro, il destino, l’amore, le ingiustizie, le controversie, il dolore, la perdita. Questa nuova versione dell’Amleto, unica tappa in Veneto della tournée, ha debuttato nell’ottobre scorso al Teatro Quirino di Roma. La tragedia shakespeariana viene trasposta negli anni ’30 per presentare un Amleto contemporaneo, un principe di Danimarca con la barba incolta, trasandato e quasi depresso. L'autore vuole proporre uno spettacolo attuale senza mediazioni, sovrapposizioni, ipotesi o interpretazioni sul testo originale.

Parlando del “suo” personaggio, a lungo studiato e più volte interpretato, Pecci spiega che si tratta di un Amleto più asciutto e che le domande che si pone sono quelle dell'uomo di oggi: “Lo impersono come un uomo in crisi dei primi anni del Novecento, gli anni in cui nasceva la psicanalisi e si affermava il sapere psicologico: quanti archetipi nei grandi classici. Alla fine devi essere, non puoi non essere, ma ci vuole un coraggio grande per essere nella parte ogni mattina in questo mondo". Daniele Pecci, reso famoso dalle grandi fiction tv e da una lunga carriera teatrale, è un grande conoscitore del testo del Bardo. Accanto a lui, sarà in scena Maddalena Crippa nel ruolo di Gertrude, l’indegna madre, personaggio complesso e controverso, dalla forte femminilità, che svela il lato oscuro delle donne, nei legami con la famiglia e nei rapporti a volte segnati dalla violenza. Altri interpreti in scena: Rosario Coppolino, Giuseppe Antignati, Sergio Basile, Mario Pietramala, Mauro Racanati, Marco Imparato, Vito Favata, Maurizio Di Carmine, Mariachiara Dimitri, Pierpaolo De Mejo, Domenico Macrì, Andrea Avanzi. Costumi: Elena Del Guerra e Maurizio Millenotti. Disegno luci di Mirko Oteri. Musiche originali di Patrizio Maria D’Artista. Biglietti ancora disponibili per le due date: 29 euro il biglietto intero, 23 euro il ridotto over 65 e 14 euro il ridotto under 30. Biglietteria aperta dal martedì al sabato dalle 15-18.15 e un’ora prima degli spettacoli, on line sul sito del teatro www.tcvi.it e anche in tutte le filiali della Banca Popolare di Vicenza e dalla App TCVI.

