"Amami Quanto Io T'Amo" al Teatro Spazio Bixio di Vicenza

In occasione della "Giornata Internazionale contro la violenza sulle donne" (25 novembre), sabato 2 dicembre alle 21 al Teatro Spazio Bixio di Vicenza per la rassegna "Facciamo 2" del 12° Teatro Elemento andrà in scena la pièce teatrale "Amami Quanto Io T'Amo" della compagnia Linea di Confine con Paola Negrin e regia di Roberto Belli. Un appuntamento per sensibilizzare tutti contro il triste fenomeno della violenza e del femminicidio.

Lo spettacolo parte dalla narrazione della vita di Marguerite Gautier - la Signora delle Camelie - per raccontare la realtà di tutte le donne, che nel mondo, ogni giorno, vivono esistenze dolorose e devastanti. Donne sfruttate, oppresse, violate e talora uccise. Una donna su tre, nel corso della vita, avrà un’esperienza di violenza fisica o psicologica in ogni parte del mondo, in tempo di guerra o di pace, a casa, a scuola, al lavoro, per strada.

La Signora delle Camelie un romanzo senza tempo. L’amore è solo uno dei fili conduttori della trama. Sopra ad ogni cosa impera il denaro, il materialismo di una Parigi di fine '800 simile al mondo di oggi. Tutto può essere comprato e venduto anche i sentimenti. "Amami Quanto Io T’Amo" rivela attraverso le parole di Dumas uno spaccato della società contemporanea, che ci fa credere che il corpo delle donne sia uno strumento da sfruttare piuttosto che una parte integrante del loro essere.

L’appuntamento si inserisce all’interno dello spazio-off del comune di Vicenza, affidato dall’assessorato alla crescita per la parte artistica e organizzativa a Theama Teatro. La rassegna è realizzata con il contributo della Regione Veneto e Banca San Giorgio Quinto Valle Agno, e in collaborazione con Biblioteca Civica Bertoliana, Tviweb e TvA Vicenza.

BIGLIETTI: singoli 12 euro intero - 10 euro ridotto (over 60 - under 25) - 8 euro studenti. Biglietti disponibili un’ora prima dell’inizio dello spettacolo alla biglietteria del Teatro Spazio Bixio, ma si consiglia sempre la prenotazione.

INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI. info@spaziobixio.com - 0444.322525 da lunedì a venerdì (dalle 10 alle 13 e dalle 14 alle 18) - 345.7342025 - sabato e festivi (dalle 10 alle 18) - www.spaziobixio.com - www.theama.it.

