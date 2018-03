Allo Spazio Bixio per ridere di noi con lo spettacolo “FAAC”

Saper ridere della vita imparando a cogliere il lato umoristico e caricaturale dell'esperienza umana, poiché la realtà, oltre alle tragedie di tutti i giorni, sa essere straordinariamente comica. È attorno a questo tema che ruota “FAAC – Fagheli anca a casa”, lo spettacolo realizzato dalla compagnia Jim Entertainment, in scena sabato 24 marzo alle ore 21 al Teatro Spazio Bixio. Un simpatico invito a guardare il mondo e se stessi da una prospettiva diversa, alla ricerca di un senso altro nell’immaginario quotidiano, una lente d’ingrandimento soggettiva e del tutto personale per trovare il lato ridicolo di tutte le cose. Per la regia di Gianluca Elponti, con Lanfranco Fossà ed Elena Maule, è un appuntamento da non perdere se si vuole imparare ad affrontare la vita con maggior buon umore e leggerezza.

Lo spettacolo si inserisce all’interno di “FACCIAMO 2” – la dodicesima edizione di “Teatro Elemento” – dello spazio-off del Comune di Vicenza, affidato dall’Assessorato alla Crescita per la parte artistica e organizzativa a Theama Teatro. La rassegna è realizzata con il contributo della Regione Veneto e Banca San Giorgio Quinto Valle Agno, e in collaborazione con Biblioteca Civica Bertoliana, Tviweb e TvA Vicenza.

Quattordici incidenti in motorino. Gravi ustioni in faccia con la benzina. Bocciato tre volte alle superiori. Inclinazione perenne alle sberle materne. Se questo non è presente nella tua carta d’identità, questo spettacolo non fa per te. Ma se ti interessa sapere come si esce indenni da situazioni più che paradossali… allora c’è “FAAC – Fagheli anca a casa”.

Un diario, un racconto di vita vera. Uno spettacolo che ha avuto bisogno di ben 50 anni di lenta maturazione. Perché se sai cogliere il lato comico da ogni situazione avversa che ti capita nella vita… in qualche modo, hai già vinto! Un pot-pourri di situazioni quotidiane in cui rispecchiarsi col sorriso sulle labbra, e perfino con una certa soddisfazione.

Biglietti singoli :

€ 12 intero

€ 10 ridotto (over 65 – under 25)

€ 8 studenti

I biglietti sono disponibili a partire da un’ora prima dell’inizio dello spettacolo presso la biglietteria del Teatro Spazio Bixio, ma si consiglia sempre la prenotazione.

Per informazioni e prenotazioni :

info@spaziobixio.com

0444 322525 – da lunedì a venerdì (dalle 10 alle 13 e dalle 14 alle 18)

345 7342025 – sabato e festivi (dalle 10 alle 18)

www.spaziobixio.com – www.theama.it