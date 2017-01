"Alla Fine Arriva Sempre l'Estate" con "La Giostra" al Teatro Astra di Vicenza

"...Sembra che il limite tra pazzia e normalità sia una linea molto sottile, quasi invisibile...E' difficile giudicare gli altri. Fino a che punto si può parlare di normalità e di pazzia...Chi si dichiara sano, non potrebbe essere un pazzo che si crede normale? E chi si dice pazzo, non potrebbe essere il contrario? un normale che si finge matto?" Un progetto chiuso un cassetto per anni. La voglia di sperimentare. Il coraggio di mettersi in gioco. La consapevolezza di non voler insegnare niente a nessuno. Tre persone diverse, tre teste che lavorano separatamente una dall'altra, sei mani che compongono un testo che si scrive da solo. Un testo che porta in scena lo scorcio di alcune realtà degli ospedali psichiatrici degli anni 50, realtà che non si discostano di tanto dai giorni nostri. "Alla fine arriva sempre l'estate" è il nuovo nato della Compagnia Teatrale La Giostra di Vicenza, che metterà a dura prova le emozioni del pubblico in sala e degli attori stessi in scena. Spettacolo in Atto Unico, per la Regia di Luisa Vigolo. Vincitore di tre premi al Festival Nazionale del teatro amatoriale Città di Fasano (Brindisi).

