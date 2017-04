"All You Can Act": festival teatrale ByPass 2017 ad Arzignano

Da venerdì 21 a domenica 23 aprile si terrà "All You Can Act" il festival teatrale ByPass 2017 con 6 spettacoli tra danza e performance in varie location ad Arzignano. Dal 18 al 20 aprile ci saranno anche 3 serate informative con 9 incontri gratuiti sul mondo del teatro in alcuni locali arzignanesi. La novità sarà un corso gratuito di informazione teatrale aperto a tutti gli interessati.

INFORMAZIONI: biglietteria sul luogo dello spettacolo il giorno stesso a partire da un’ora prima dell’inizio dell’evento. Prenotazioni: servizio sms al numero 347.9505506 (inviare un messaggio con nominativo e numero di biglietti) - servizio e-mail a info@trendeventi.it (inviare una e-mail con nominativo e numero di biglietti)

BIGLIETTI: Venerdì 21 aprile: “I Dream” 12 euro - Sabato 22 aprile “Backlash” 10 euro e “La Prassi” 10 euro (ingresso agevolato ad entrambi gli spettacoli 15 euro) - Domenica 23 aprile: “Jesus 2.0” 12 euro e “Amleto” 12 euro (ingresso agevolato ad entrambi gli spettacoli 18 euro). Abbonamento completo 5 spettacoli: 30 euro. Tutti gli altri eventi sono ad ingresso gratuito

PROGRAMMA DELLE SERATE INFORMATIVE:

Martedì 18 aprile

Ore 18.30 - Money Bar - piazza Marconi 30/32: “Figli della Guerra” a cura del Teatro della Cenere - Lo Scamandro ai confini della città di Troia alla fine del conflitto narrato da Omero diventa lo scenario della performance in cui tre attrici cercano con uno straccio di asciugarne l’acqua

Ore 21 - Enoteca Palladio - via IV Martiri 8: “I Beatles, l’estetica musicale e l’induismo” con Luca Pellizzaro - I 4 Beatles hanno cantato, ognuno a proprio modo, della rivoluzione musicale degli anni ‘60. Qual è quindi la relazione tra la vocalità e l’intimità emotiva? Che relazione c’è tra “chakra” e personalità artistica?

Ore 21 - O2N Laboratorio - piazza Libertà 4: In-formazione scenotecnica - Immersi nel mondo delle luci e del suono, per scoprire come ogni spettacolo prende colore e musica

Mercoledì 19 aprile

Ore 18 - Libreria Mondadori – via Monsignor R. Rizzetti 4: “Seguir buscando” con Federica Bevilacqua - “È come se il desaparecido continuasse ad esserci, perché il corpo non c’è.” Dal 2017 al 1977, passando per il 1997. Arzignano – Buenos Aires, andata e, se possibile, ritorno

Ore 19 - Le Chicche Caffetteria & Pasticceria - corso Mazzini 13: “Scostumate” con Lena Francesconi - Il corpo cambia in funzione di un costume di scena: di fronte alla manipolazione del corpo si apre una riflessione su quanto ciò che si indossa influenzi anche il modo di rapportarsi al circostante

Ore 21 - O2N Laboratorio - Piazza Libertà 4: In-formazione scenografia e costumi - Come nasce e si sviluppa il progetto dell’ambientazione della messinscena

Giovedì 20 aprile

Ore 20 piazza Libertà - ore 20: “Guernica – Storia di un massacro e di un dipinto” di Demetrio Antonello, coreografie di Michela Negro, danzatori del GruppoEtra, Associazione Etradanzae20 - La forza espressiva delle immagini si fonde con la suggestione della musica e della poesia attraverso il respiro della danza, plasmandosi e contaminandosi a vicenda.

Ore 21 - Teatro Mattarello - corso Mazzini 22: “Realtà: torno subito” - Laboratorio teatrale IIS Galilei con la regia Alessandro Sanmartin - Nel lungo viaggio che rappresenta la vita di un uomo, la follia lo abita da sempre come un luogo di piccola e inascoltata sapienza. La realtà del folle appare deformata e inusuale solo agli occhi dell’uomo adulto, conformista e disincantato.

Ore 21 - O2N Laboratorio - Piazza Libertà 4: In-formazione regia e recitazione - Assaggio del cuore pulsante dello spettacolo, di come un personaggio prende vita e abita il palcoscenico.

PROGRAMMA DEGLI SPETTACOLI TEATRALI:

Venerdì 21 aprile

Ore 18.30 - Marconi Cafè 2.0 - piazza Marconi: “Contaminazioni di segni, danza, voce” di Giulia Albiero per Alinscena/Francesca Dafne Vignaga/Alice Bertacco - Si può disegnare senza guardare, disegnare col corpo degli altri, disegnare con la voce. Ingresso gratuito.

Ore 21 - Teatro Mattarello - corso Mazzini 22: “I Dream” a cura di "Abbondanza/Bertoni" - Capita che alcune visioni ti prendano le gambe, ti facciano infilare una parrucca e non ti impediscano più di recitare una patetica felicità. Immagini che improvvisamente appaiono come in un sogno ed ecco che la memoria del corpo esce allo scoperto

Sabato 22 aprile

Ore 20.30 - Chiesetta di San Bartolomeo - via San Bortolo 6: “Backlash” di Giovanrosa/Gregori/Pagani - Tra le righe delle pagine di cronaca e gli annunci del telegiornale, si muovono corpi di carne e sangue e poche parole eccessive, come poco ed eccessivo può essere l’amore.

Ore 22 - Chiesetta di San Bartolomeo - via San Bortolo 6: “La Prassi” con Thierry Di Vietri - Un monologo strafatto di parole, quasi immobile di corpo, una logica del senso comune, complicata nell’esprimere il quotidiano delle proprie impressioni su: famiglia, linguaggio, pudori, malattie.

Domenica 23 aprile

Ore 20.30 - Teatro Mattarello - corso Mazzini 22: “Jesus 2.0” a cura di "Babilonia Teatri" - Jesus è una donna sola. In uno spazio neutro. Sola con un agnello. Jesus è pietà e dissacrazione. È infinito accoglimento e cinico rifiuto. È il mistero del sacro e macelleria mediatica. Jesus è un punto di domanda. Un punto di domanda che non h risposta. Non una. Non data. Non preconfezionata.

Ore 22 - Teatro Mattarello - corso Mazzini 22: “Amleto” a cura del Teatro del Lemming - Il mondo di Amleto, come il nostro, non solo cospira a dissacrare tutto, ma rende ciò che consideravamo sacro una farsa sempre più abbietta. In questo mondo paradossale, la strategia di Amleto è quella di giocare a rovesciare ogni paradosso.

