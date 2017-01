Sabato 18 febbraio alle ore 21.00 e domenica 19 febbraio alle ore 16.30 andrà in scena lo spettacolo "Alice nel Paese delle Meraviglie" al Teatro Mattarello di Arzignano in corso Mazzini 22 a cura della compagnia "Ora d'Aria" in collaborazione con l'Associazione Cambioscena. Si tratterà di una favola moderna, che sulle note delle musiche dei Queen tra risate e commozione parlerà di amicizia, di amore, di forza e di coraggio. Prevendite biglietti in biblioteca ad Arzignano presso lo sportello Informagiovani Informacittà dal lunedì al venerdì dalle 16 alle 19.

