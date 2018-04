"Albania casa mia” in scena al Teatro Mattarello

Sull’onda di una tournée di grande successo che ha toccato l’Italia da nord a sud, facendo tappa oltreoceano a New York, lo spettacolo “ALBANIA CASA MIA” approda al Teatro Mattarello di Arzignano. Giovedì 5 aprile, alle ore 21, verità e vita si intrecceranno sul palcoscenico attraverso una storia emozionante e fortissima, il racconto magistrale di un’umanità in fuga disperata da un Paese sconquassato dal regime comunista e dalla sua caduta. Destinazione l’Italia, meta ambita e agognata, come uno spazio di libertà, di rispetto dei diritti umani, di garanzie sociali, di opportunità, di benessere. La possibilità di una vita migliore. Scritto e interpretato da Aleksandros Memetaj, è un racconto-monologo autobiografico in cui si ride, si riflette, si piange magari, ma non si smette mai di credere ai propri sogni. Promosso dal Comune di Arzignano – Assessorato alla Cultura con la consulenza artistica di Theama Teatro, è un chiaro invito a non abbattersi e a non avere paura di ricominciare da capo, anche quando tutto sembra essere perduto.

25 febbraio 1991, Albania. Il regime comunista che per più di 45 anni aveva controllato e limitato la libertà dei cittadini è ormai collassato. Molti albanesi si trovano senza soldi, senza lavoro, senza una casa, ma soprattutto senza prospettive per il futuro e privi di fiducia nelle istituzioni politiche. Il malcontento del popolo si esprime con manifestazioni, distruzione dei simboli dittatoriali ed esodi di massa, per primo quello di Brindisi. “Albania casa mia” è la storia di un figlio che crescerà lontano dalla sua terra natia, in Veneto, un luogo che non gli darà mai un pieno senso di appartenenza, perché sempre accompagnato da quella caratteristica sensazione di essere diviso tra due idee, tra due città e tra due mondi completamente diversi tra loro. Ma è anche la storia di un padre, dei sacrifici fatti, dei pericoli corsi per evitare di crescere suo figlio nella miseria di uno Stato che ha smesso di esistere.

Aleksandros Memetaj nasce nel 1991 a Valona (Albania). A soli 6 mesi viene portato in Italia, in provincia di Venezia. Dopo aver conseguito il diploma, dal 2011 al 2014 frequenta l’Accademia di recitazione “Fondamenta”. In questo periodo cresce anche il suo interesse per la scrittura. Attore, autore e regista teatrale, collabora con Francesco Polizzi, Giancarlo Sammartano, Francesco Giuffrè, Cristiano Vaccaro, Ilaria Manocchio, Pako Graziani, Giampiero Rappa. Con lo spettacolo teatrale “Albania casa mia” vince il premio Museo Cervi – Teatro per la Memoria 2016 e il premio Avanguardie 20 30.

Biglietti singoli

Platea e gradinata centrale: Intero € 24,00 – Ridotto € 20,00

Gradinata alta: Intero € 18,00 – Ridotto € 15,00

Speciale studenti: € 12,00 (under 26)

Prevendite presso il Teatro Mattarello

La biglietteria del Teatro Mattarello sarà regolarmente aperta nei seguenti giorni e orari:

MARTEDÌ e MERCOLEDÌ dalle ore 17:00 alle ore 19:30

SABATO dalle ore 9:00 alle ore 13:00

Eventuali biglietti invenduti saranno disponibili per l'acquisto la sera stessa dello spettacolo presso la biglietteria del Teatro Mattarello dalle ore 20:30.

