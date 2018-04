Al Bixio Valentina Brusaferro con “Puer Aeternus”

Dopo il successo dello scorso febbraio con “Folle amore”, torna al Teatro Spazio Bixio Valentina Brusaferro con un originale e suggestivo esperimento teatrale. Sabato 7 aprile alle ore 21 andrà in scena “PUER AETERNUS”, un monologo straordinariamente evocativo, a tratti struggente, che si scinde in dialogo interiore tra il fluire incessante di sensazioni, azioni e pensieri. Denso di pathos e dalle forti sfumature psicologiche, è uno spettacolo che scandaglia l’animo umano alla ricerca dell’eterno fanciullo che risiede in ognuno di noi. L’aspetto più creativo della nostra personalità e insieme il più autentico. “Puer Aeternus” è una performance sublime che guida lo spettatore oltre le immagini e le parole, per ricongiungerlo, attraverso queste, con la parte più vera e significativa della propria anima.

L’appuntamento si inserisce all’interno di “FACCIAMO 2” – la dodicesima edizione di “Teatro Elemento” – dello spazio-off del Comune di Vicenza, affidato dall’Assessorato alla Crescita per la parte artistica e organizzativa a Theama Teatro. La rassegna è realizzata con il contributo della Regione Veneto e Banca San Giorgio Quinto Valle Agno, e in collaborazione con Biblioteca Civica Bertoliana, Tviweb e TvA Vicenza.

Concepita come “antro-polaroid” che racconta passato, presente e futuro, si anima e prende forma in tre quadri distinti. La performance racconta il primo quadro attraverso un teatro di immagini, di volta in volta ricreate secondo una poetica dell'attore-autore, che agisce in itinere. Solo così, il fanciullo archetipico, che ci abita, si rivela a noi e a ciò che ci circonda. Ne esce allora un daimon bambino, devoto e attento, selvatico e sapiente, uno spirito guida che ci invita a (ri)scoprire il mondo, facendoci camminare lungo una strada che abbiamo già camminato, attraverso un viaggio iniziatico fatto di ritualità crudeli e necessarie. Passo dopo passo, il bambino interiore si affaccia al tempo presente, per ricondurci in un ora e mai, vicino e lontano. E così, sospeso tra il buio e la luce, si racconta nella sua tenera violenza.

Valentina Brusaferro è attrice e regista vicentina. Si avvicina alle arti performative partecipando ad un progetto della Biennale Teatro, diretta da Romeo Castellucci della Socìetas Raffaello Sanzio. Viene diretta da registi come Cristina Pezzoli, Giorgio Fabbris, Mohamed Driss, Carlos Alsina, Mirko Artuso, Michele De Vita Conti, Laura Curino, Antonella Cirigliano, Luca Immesi e Giulia Brazzale. Ha collaborato con Spazio Compost diretto da Cristina Pezzoli e Letizia Russo, sviluppando linguaggi di ricerca attoriale.

Biglietti singoli :

€ 12 intero

€ 10 ridotto (over 65 – under 25)

€ 8 studenti

I biglietti sono disponibili a partire da un'ora prima dell'inizio dello spettacolo presso la biglietteria del Teatro Spazio Bixio, ma si consiglia sempre la prenotazione.

