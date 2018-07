Martedì 17 luglio alle 21 il giardino della biblioteca in via S. Bernardino (in caso di maltempo il Teatro S. Antonio) ospita “A piedi nudi nel parco”, commedia di Neil Simon proposta dalla compagnia teatrale“Le Circostanze Date” per la regia di Mirko Artuso.

La famosissima commedia di Neil Simon (1967) racconta come un nuovo appartamento non molto accogliente possa mettere in crisi due giovani sposi novelli. Tutti ricordano il film che ne è stato tratto, con Robert Redford e Jane Fonda. Le “Circostanze date” ne offrono una versione più teatrale e più “italiana”, ma certo non meno divertente. Ingresso libero.

L’evento è realizzato con il supporto organizzativo e il contributo dellaCittà di Montecchio Maggiore nell'ambito di “E… state con la Biblioteca”, rassegna a sua volta inserita nel calendario di Estate d’Eventi.