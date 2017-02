"A Piedi Nudi nel Parco" all'Auditorium di Cassola

Sabato 11 febbraio alle 21 andrà in scena lo spettacolo "A Piedi Nudi nel Parco", la commedia di Neil Simon a cura del "Teatro Fuori Rotta" presso l'Auditorium Vivaldi a San Giuseppe di Cassola in via Monte Pertica 1. Lo show, che fece il giro dei maggiori teatri del mondo, divenne la base per l’indimenticabile capolavoro comico interpretato da Robert Redford e Jane Fonda. Brioso e pieno di colpi di scena, lo spettacolo coinvolge dall’inizio alla fine lo spettatore intrattenendolo con momenti di alto umorismo. Due giovani sposini, un avvocato esordiente e la giovane moglie, spensierata e piena di iniziative, si trovano alle prese con i problemi causati dal mettere su casa al nono piano di un palazzo senza ascensore. L’armonia matrimoniale lascerà posto a spassosi battibecchi e a scontri e incontri di alta comicità, che finiranno per coinvolgere la suocera e il pittoresco vicino di casa, un arrampicatore di condomini e intrattenitore di prim' ordine. Biglietti: 8 euro ridotto - 10 euro intero.

