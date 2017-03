"a piedi nudi nel parco" al terzo ponte_bassano del grappa

Commedia brillante "A piedi nudi nel parco" di Neil Simon Regia Mirko Artuso Compagnia teatrale "Le circostanze date"



A piedi nudi nel parco è una commedia teatrale di Neil Simon, rappresentata per la prima volta al Biltmore Theater in anteprima il 21 ottobre 1963. Il 23 dello stesso mese l'opera iniziò regolarmente le repliche fino al 25 giugno 1967, per un totale di 1530 performance. Nel 1967 ne venne realizzata una versione cinematografica, con protagonisti Robert Redford e Jane Fonda. Trama La coppia di neosposi Paul e Corie, dopo aver trascorso sei giorni di infuocata luna di miele chiusi in una stanza dell'hotel Plaza, si trasferisce nella sua prima casa, un piccolo e spoglio appartamento al quinto piano di un vecchio palazzo senza ascensore del Greenwich Village. La scomoda sistemazione e una serata a quattro, in compagnia dell'eccentrico vicino abusivo Victor Velasco e di Ethel, la benpensante madre di Corie, mettono a dura prova la loro vita matrimoniale e, in particolare, fanno emergere le loro differenze caratteriali: Paul è serio, contegnoso, prudente, Corie è vitale, appassionata, romantica; tanto l'uno è prevedibile e convenzionale quanto l'altra è imprevedibile e spudorata.



