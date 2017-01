"A Cup of Tea with Shakespeare" al Teatro Astra di Vicenza

Mercoledì 29 marzo alle 10 presso il Teatro Astra di Vicenza in contrà Barche 55 è in calendario lo spettacolo "A Cup of Tea with Shakespeare" a cura di "Charioteer Theatre" per i ragazzi delle scuole secondarie di secondo grado. Regia Laura Pasetti con Stefano Guizzi. Spettacolo in inglese e italiano della durata di 60 minuti. Tecnica utilizzata: teatro d’attore. Tutta l’ironia e la sagacia del teatro d’oltremanica in lingua originale per una lezione-spettacolo unica nel suo genere, capace di presentare Shakespeare in modo avvincente e coinvolgente e di stimolare la conoscenza dei versi e del linguaggio di uno dei più grandi autori teatrali di tutti i tempi. In scena, un attore dà vita a un ritratto accattivante di Shakespeare, raccontando in inglese e in italiano aneddoti curiosi della sua vita, citando e interpretando alcuni versi delle sue opere più celebri. Alcuni accademici illuminati vorranno sottrargli la paternità di alcuni testi tra Francis Bacon, Marlowe e Galileo. Il genio di Stratford-upon-Avon è pronto a dissipare l’intricata matassa, sorseggiando sornione una tazza di tè. Il teatro e le emozioni vissute da un artista geniale del XVII secolo sono narrate con gusto e leggerezza, suggerendo nuovi approcci per indagare, anche con un sorriso, le molteplici forme della sensibilità umana. I monologhi interpretati sono rigorosamente in versi e in lingua inglese e sono tratti da Enrico V, Romeo e Giulietta, Riccardo III, Misura per Misura, Amleto, Come ti piace, Macbeth. L’attore calibrerà la recitazione in lingua inglese con quella in lingua Italiana a seconda del livello di comprensione del pubblico. Biglietti: 6 euro. Informazioni per le scuole e prenotazioni: Ufficio Teatro Astra - Sportello Scuola (Contrà Barche 55, Vicenza) - telefono 0444.323725 - info@teatroastra.it - www.teatroastra.it

