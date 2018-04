"A come Amore" al Teatro Astra di Vicenza

Amore con la A maiuscola, tanti amori, intensi, passionali, distruttivi.

Amore, sentimento unico, forte ed irrinunciabile che dà un senso alla vita dell’essere umano; ma anche amore per l’amicizia, per i propri ideali, per le nostre personali aspirazioni e per il mondo che ci circonda. In altri termini amore inteso come l’apertura del cuore che ci libera di tutti quei pesi che ci trasciniamo dentro.

L’amore per la vita, il desiderio di assaporarla fino in fondo, di mangiarla fino al midollo, porta l’uomo a interpretare l’amore come il possesso di un momento e di una emozione. Non è amore vero, ma può essere un momento di leggerezza e di gioia, che comunque arricchisce anch’esso il percorso di una persona.

La passione forte, l’amore vissuto intensamente porta anche purtroppo a situazioni patologiche, ad amare in modo perverso. Ma questo non è vero amore, non è appunto Amore con la A maiuscola..

Lo show interpreta Amore con una serie di brani musicali che vanno da melodie sudamericane al jazz and blues fino al pop degli anni ’70. Medley di artisti come Nora Jones, Marvin Gaye, Ray Charles, Leonard Cohen, Yves Montand, Franco Battiato, Gino Paoli, Aznavour oltre ad alcuni brani scritti e composti da Andrea Salvini.

Un percorso ideale nel tempo, dalla romantica lettera di Anita Garibaldi, agli ideali di ribellione dell’America degli anni sessanta fino alla Parigi della canzone romantica intrisa dalla Poesia di Jacques Prévert, il cantore dell’amore per definizione.

Un quintetto di musicisti diretti da Salvini al piano e voce, accompagnati dall’attrice e cantante Mascia Foschi.

con Andrea Salvini – piano – Voce, Ugo Maria Manfredi – basso, Andrea Bertorelli – keyboards, Emiliano Vernizzi – sax, Sandro Ravasini – batteria, Daniele Morelli – chitarra, Mascia Foschi – voce

testi di Andrea Salvini, Crise, Mascia Foschi, Daniele Grossi

