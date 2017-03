6° Gran Galà di Magia: tre spettacoli a Ponte di Barbarano

In occasione della Festa del Papà (domenica 19 marzo) con qualche giorno di anticipo venerdì 17 e sabato 18 marzo la Pro Loco Ponte di Barbarano organizza il 6° Gran Galà della Magia con tre spettacoli per grandi e piccini insieme a 5 maghi presso la nuova Sala Maggiore delle Opere Parrocchiali a Ponte di Barbarano in via Crispi 15 (vicino alla chiesa). Si esibiranno Lenard, Lucien, Marcò, Matho Cucchi e "Queen Illusion". Presenteranno le serate Sacha & Gigi. Orari spettacoli: venerdì alle 21 - sabato alle 17 e alle 21. Biglietti: 5 euro ridotto per i ragazzi fino a 14 anni - 10 euro intero. Prevendita fino ad esaurimento posti disponibili: Cartolibreria Berica di Ponte di Barbarano in via Crispi 6 - telefono 0444.795105.

