"5° Dancing Africa...la danza unisce, Mamamonde costruisce" al Comunale di Thiene

Il Progetto Mamamonde della Fondazione Cumse Onlus è pronto ad accogliervi anche quest’anno nella splendida cornice del Teatro Comunale di Thiene con un fantastico spettacolo di danza per grandi e piccini.

L’appuntamento è sabato 25 novembre alle 20.45 e domenica 26 novembre alle 16 con la quinta incredibile edizione di "DANCING AFRICA…La danza unisce, Mamamonde costruisce", la rassegna di danza il cui ricavato sarà interamente devoluto al Progetto Mamamonde per il sostegno di un nuovo orfanotrofio in Camerun.

Tante le prestigiose scuole di danza, che hanno deciso di collaborare con la Fondazione Cumse Onlus e sostenere con questo spettacolo il Progetto Mamamonde. Differenti realtà provenienti dalle provincie di Vicenza, Padova, Verona e Treviso, assieme per aiutare i bimbi dell’orfanotrofio di Nkoabang, inaugurato ufficialmente a fine settembre e già operativo con tanti meravigliosi bambini da accudire. Grazie all’impegno di molti volontari vicentini, infatti, in pochi anni si è riusciti nella creazione di questo “piccolo miracolo”, costruito da noi vicentini per bambini, che non sono diversi dai nostri se non nella sfortuna di non avere genitori, che li amino quanto dovrebbero essere amati.

Ora che il progetto edilizio è ultimato, è importante un sostegno presente e costante per permetterà ogni giorno ai tanti bimbi meno fortunati di vivere la vita che tutti meritano…e se si riuscirà a farlo anche assieme a teatro, con un grande spettacolo di danza per grandi e piccini, allora il risultato ottenuto sarà ancora più grande, perché sarà di tutti.

Un grande ringraziamento va alle molte scuole di danza che con passione e dedizione si impegnano nella riuscita di questa rassegna che vedrà sul palco gli allievi delle scuole CENTRO APOLLONI (Sovizzo, Vicenza), MAMA COOPERATIVA (Zugliano, Vicenza), CENTRO STUDIO DANZA (Dueville, Vicenza), PERCORSO DANZA (Isola Vicentina, Vicenza), GRUPPO RICERCA HAPPY DANCE (Cavazzale, Vicenza), STUDIO DANZA THIENE (Thiene, Vicenza), CENTRO ARTEDANZA (Thiene, Vicenza), GALLERIA SPAZIO DANZA (Zanè, Vicenza), AUDITORIUM BALLET (Villafranza, Verona), STAGEDOOR (Schio, Vicenza), ANIMA DANZA (Castelnovo di Isola Vicentina, Vicenza), DANCE PROJECT (Vicenza), SCUOLA DI DANZA PEGORARI (San Zenone degli Ezzelini, Treviso), DANZA E’ (Breganze, Vicenza), VIVERE IL BALLETTO (Selvazzano Dentro, Padova).

Progetto Mamamonde vi aspetta allora calorosi nella splendida cornice del Teatro Comunale di Thiene con due grandi spettacoli di qualità, il sabato alle 20.45 con la serata degli allievi over 15 e la domenica ore 16.00 con la frizzante edizione kids.

Info e prenotazioni biglietti nelle pagine facebook Mamamonde e Progetto Mamamonde, cell 339 3370131 (dopo le ore 14), Biglietto unico 10 euro - Gratis fino ai 6 anni.

