29^ Rassegna "Invito a Teatro" – 3 marzo 2018 @ Auditorium del Centro Servizi Comunali di Chiuppano

Sabato 3 marzo 2018 - ore 20.45



Una delle ultime sere di carnovale

di Carlo Goldoni

Compagnia La Trappola di Vicenza

Commedia in dialetto

Si festeggia a Venezia “una delle ultime sere di

carnovale”: artigiani e mercanti di tessuti giungono

soli o accompagnati dalle consorti, scherzano,

discutono del loro futuro commerciale, amoreggiano, si

punzecchiano a vicenda, giocano alla meneghella...

partenze per l’estero e amori si intrecciano con

coinvolgente vivacità ed eleganza.

PREVENDITA:

in Biblioteca a partire dal mercoledì precedente

- mercoledì e sabato dalle ore 15.00 alle 18.00

- giovedì e venerdì dalle ore 16.00 alle 19.00;

in Auditorium un’ora prima dello spettacolo.

TRIBUNA NON NUMERATA

Biglietti:

intero € 7,00

ridotto € 4,00 (ragazzi dai 6 ai 18 anni)

Ai fini del calcolo della capienza Auditorium si prega di segnalare la presenza

di minori di anni 6, non paganti, al momento dell’acquisto del biglietto

Info: Ufficio biblioteca - tel. 0445 892972

www.comune.chiuppano.vi.it

biblioteca@comune.chiuppano.vi.it