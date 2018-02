29^ Rassegna "Invito a Teatro" – 24 marzo 2018 @ Auditorium del Centro Servizi Comunali di Chiuppano

Sabato 24 marzo 2018 - ore 20.45



Mai spunciar ‘a tersa età

di Memo Bertolozzi



Compagnia Asolo Teatro di Asolo

Commedia in dialetto



La storia si svolge all’interno di una casa di riposo,

antica e decadente dimora, lascito del conte Dindona,

fondatore dell’ospizio, dove gli anziani cercano nella

quotidianità il senso di rimanere vivi e giovani. Un

susseguirsi di eventi imprevedibili rinverdiscono negli

ospiti l’identità e lo spirito di sopravvivenza.

Temi toccanti e di attualità vengono proposti con

comicità esplosiva, ad illustrare una realtà con cui

molti dovranno fare i conti.



PREVENDITA:

in Biblioteca a partire dal mercoledì precedente

- mercoledì e sabato dalle ore 15.00 alle 18.00

- giovedì e venerdì dalle ore 16.00 alle 19.00;

in Auditorium un’ora prima dello spettacolo.

TRIBUNA NON NUMERATA

Biglietti:

intero € 7,00

ridotto € 4,00 (ragazzi dai 6 ai 18 anni)

Ai fini del calcolo della capienza Auditorium si prega di segnalare la presenza

di minori di anni 6, non paganti, al momento dell’acquisto del biglietto

Info: Ufficio biblioteca - tel. 0445 892972

www.comune.chiuppano.vi.it

biblioteca@comune.chiuppano.vi.it