29^ Rassegna "Invito a Teatro" – 17 marzo 2018 @ Auditorium del Centro Servizi Comunali di Chiuppano

Sabato 17 marzo 2018 - ore 20.45



Soto a chi toca

di Luigi Orengo e Gilberto Govi



Compagnia Piovene Teatro

di Piovene Rocchette

Commedia in dialetto



La ricca eredità dello zio d’America spetterà a chi, tra i

cugini Dalle Luiare, per primo avrà un figlio maschio

in modo che il nome non si estingua. Il fatto sconvolge

la vita di una famiglia vicentina. A chi toccherà

l’eredità?.. Bortolo non ha figli e in più è stato

abbandonato dalla moglie già da dodici anni, il

pacifico Emanuele è un vecchio scapolo e il devoto

Gaetano, il più giovane, sta per farsi prete.

..un’esilarante competizione si scatena..con finale

imprevedibile.



PREVENDITA:

in Biblioteca a partire dal mercoledì precedente

- mercoledì e sabato dalle ore 15.00 alle 18.00

- giovedì e venerdì dalle ore 16.00 alle 19.00;

in Auditorium un’ora prima dello spettacolo.

TRIBUNA NON NUMERATA

Biglietti:

intero € 7,00

ridotto € 4,00 (ragazzi dai 6 ai 18 anni)

Ai fini del calcolo della capienza Auditorium si prega di segnalare la presenza

di minori di anni 6, non paganti, al momento dell’acquisto del biglietto

Info: Ufficio biblioteca - tel. 0445 892972

www.comune.chiuppano.vi.it

biblioteca@comune.chiuppano.vi.it