29^ Rassegna "Invito a Teatro" – 10 marzo 2018 @ Auditorium del Centro Servizi Comunali di Chiuppano

Sabato 10 marzo 2018 - ore 20.45



Chi ga’ un nono ga’ un tesoro

di Franco Demaestri



Compagnia Guido Negri di Castelfranco Veneto

Commedia in dialetto



Tempi di crisi, soldi che mancano, necessità di risanare

il debito pubblico e così l’ente di previdenza, che dà la

pensione ai nonni, ha deciso di fare la sua parte.

Quelli in buona salute verranno “dismessi”, gli altri

affidati alla famiglia…

I parenti dovranno decidere, ma nonno Anselmo e i

suoi compari scopriranno la “manovra” di risanamento

dei conti dello Stato e non staranno certo a guardare…



PREVENDITA:

in Biblioteca a partire dal mercoledì precedente

- mercoledì e sabato dalle ore 15.00 alle 18.00

- giovedì e venerdì dalle ore 16.00 alle 19.00;

in Auditorium un’ora prima dello spettacolo.

TRIBUNA NON NUMERATA

Biglietti:

intero € 7,00

ridotto € 4,00 (ragazzi dai 6 ai 18 anni)

Ai fini del calcolo della capienza Auditorium si prega di segnalare la presenza

di minori di anni 6, non paganti, al momento dell’acquisto del biglietto

Info: Ufficio biblioteca - tel. 0445 892972

www.comune.chiuppano.vi.it

biblioteca@comune.chiuppano.vi.it