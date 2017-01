18° Teatro Sei: prosa ai Teatri San Giuseppe e San Lazzaro di Vicenza

Da domenica 29 gennaio a domenica 5 marzo è in programma a Vicenza la rassegna di prosa "Teatro Sei" alla 18° edizione con sei spettacoli tra il Teatro San Giuseppe in via Mercato Nuovo e il Teatro San Lazzaro in via Pier Luigi da Palestrina. La kermesse teatrale prenderà il via domenica 29 gennaio alle 16 con "Donne in Shakespeare" al Teatro San Giuseppe e terminerà domenica 5 marzo con "Sarto Per Signora" al Teatro San Lazzaro. La manifestazione itinerante è organizzata da F.I.T.A. Vicenza e dalle compagnie teatrali "La Ringhiera" e "Lo Scrigno" in collaborazione con l'assessorato alla partecipazione del comune di Vicenza. I biglietti per gli spettacoli pomeridiani sono in vendita nei botteghini dei singoli teatri a 7 euro intero e 5 ridotto. Per gli spettacoli serali ingresso unico a 7 euro. Per informazioni: F.I.T.A. Vicenza - 0444.323837 - fitavicenza@libero.it; Comune di Vicenza - Circoscrizione n. 6 - telefono 0444.222760; "La Ringhiera" 347.1747432; "Lo Scrigno" 340.7871744.

Il programma completo della rassegna:

Domenica 29 Gennaio - ore 16 - Teatro San Giuseppe: "Donne in Shakespeare" di Piero Dal Prà a cura della compagnia "Prototeatro" di Montagnana (PD)

Domenica 5 Febbraio - ore 16 - Teatro San Lazzaro: "Boeing Boeing" di Marc Camoletti a cura della compagnia "Trentamicidellarte" di Villatora (PD)

Domenica 12 Febbraio - ore 16 - Teatro San Giuseppe: "Maldamore" di Angelo Longoni a cura del "Teatro delle Lune" di Montebelluna (TV)

Sabato 18 Febbraio alle ore 21 e Domenica 19 Febbraio alle ore 16 - Teatro San Lazzaro: "Il Clan delle Vedove" di Ginette Beauvais Garci a cura della compagnia "Lo Scrigno" di Vicenza

Sabato 25 Febbraio alle ore 21 e Domenica 26 Febbraio alle ore 16 - Teatro San Giuseppe: "La Sensale di Matrimoni" scritta da Thornton Wilder a cura della compagnia "La Ringhiera" di Vicenza

Domenica 5 Marzo - ore 16 - Teatro San Lazzaro: "Sarto Per Signora" di Georges Feydeau a cura della compagnia "Amici del Teatro D. Marchesin" di Noventa Vicentina

ELENCO TEATRI