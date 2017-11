18° Stagione di Prosa al Teatro Mattarello di Arzignano tra i classici e lo storytelling

Dal 15 novembre 2017 al 19 aprile 2018 la 18° Stagione di Prosa del Teatro Mattarello di Arzignano con 12 appuntamenti in calendario serate (6 spettacoli, 4 storie teatrali e 2 eventi speciali). Alta qualità dell'offerta con grandi nomi della storia del teatro italiano, ma anche innovative proposte di ricerca della produzione teatrale contemporanea, sotto la direzione artistica di Piergiorgio Piccoli, storico animatore di Theama Teatro, al cui è stata affidata quest’anno la gestione del teatro con la preziosa collaborazione di Arteven. Da quest’anno sarà presente un ufficio biglietteria proprio all’interno del teatro (martedì e mercoledì dalle 17 alle 19.30 e sabato dalle 9 alle 13).

PROSA + STORIE TEATRALI + EVENTI SPECIALI. La stagione propone 2 linee distinte: spettacoli in linea con la programmazione classica di prosa più la rassegna "Storie Teatrali", sperimentando e rafforzando un percorso innovativo con grande interesse di pubblico. Due gli "Eventi Speciali" per Natale e Capodanno.

BIG DEL CARTELLONE. Al Mattarello molti i volti noti del panorama televisivo e cinematografico italiano, come Giulio Scarpati, Gigio Alberti, Antonio Catania, Massimo Ghini e allo stesso tempo con drammaturgie, a cui è difficile rinunciare come Salomè di Alberto Oliva o Mariti e Mogli di Monica Guerritore. Poi la rassegna "Storie Teatrali" sarà un focus sulle nuove drammaturgie con Giuliana Musso, Federico Buffa, Simone Cristicchi e Alexandros Memetaj oltre agli "Eventi Speciali" con il Concerto Sinfonico di Natale e il Capodanno a Teatro con la "Locanda delle Beffe".

INAUGURAZIONE. Il primo appuntamento sarà mercoledì 15 novembre con “Hollywood” di Ron Hutchinson, con Gigio Alberti, Antonio Catania e Gianluca Ramazzotti per una commedia che porta direttamente sul set di "Via col Vento" nel 1939 fra momenti di comicità assoluta e di follìa. L’assessore comunale alla cultura Mattia Pieropan: "La magia del Mattarello fa sognare Arzignano". Il direttore artistico Piergiorgio Piccoli (Theama Teatro): "Uno dei migliori cartelloni della provincia"

INIZIATIVE TEATRALI PER SCUOLE - GIOVANI - FAMIGLIE. Previste altre iniziative di spettacolo indirizzate alle scuole, ai giovani e alle famiglie, ponendo attenzione anche alle nuove drammaturgie insieme a corsi di teatro per tutte le età con lo scopo di far conoscere l’arte del teatro, non solo con la visione degli spettacoli, ma anche attraverso la pratica.

INFORMAZIONI: Theama Teatro - 0444.322525 ore 9-13 e 14.30-18 - info@theama.it - www.theama.it

PROGRAMMA DELLA RASSEGNA AL TEATRO MATTARELLO:

15 NOVEMBRE - HOLLYWOOD - Come nasce una leggenda con Antonio Catania, Gianluca Ramazzotti e Gigio Alberti

1 DICEMBRE - "Una Giornata Particolare" con Giulio Scarpati e Valeria Solarino

7 DICEMBRE - Concerto sinfonico di Natale - Orchestra di Padova e del Veneto - EVENTI SPECIALI

14 DICEMBRE - "Mio Eroe" di e con Giuliana Musso - RASSEGNA STORIE TEATRALI

31 DICEMBRE - "La Locanda delle Beffe" - El galo de la checa- Capodanno a Teatro - EVENTI SPECIALI

18 GENNAIO 2018 - "Un’Ora di Tranquillità" con Massimo Ghini, Galatea Ranzi, Claudio Bigagli

1 FEBBRAIO 2018 - "Salomè" con Mino Manni e Valentina Violo

20 FEBBRAIO 2018 - "Mariti e Mogli" con Monica Guerritore e Francesca Reggiani

8 MARZO 2018 - "Il Secondo Figlio di Dio" - Vita morte e miracoli di David Lazzaretti - di e con Simone Cristicchi - RASSEGNA STORIE TEATRALI

29 MARZO 2018 - "A Night in Kishasa" con Federico Buffa - RASSEGNA STORIE TEATRALI

5 APRILE 2018 - "Albania Casa Mia" di e con Alexandros Memetaj - RASSEGNA STORIE TEATRALI

19 APRILE 2018 - "La Bibbia Raccontata nel Modo di Paolo Cevoli" di e con Paolo Cevoli

