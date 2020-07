Teatro in casa 2020: 36 appuntamenti gratuiti

Torna nei comuni dell'alto vicentino la rassegna Teatro in Casa che propone numerosi appuntamenti in luoghi inusuali, dove il Teatro diventa incontro. “Teatro in casa” quest'anno coinvolge 16 Comuni della Provincia di Vicenza con 36 appuntamenti gratuiti da luglio a settembre. Spettacoli a : Caltrano, Carrè, Cogollo del Cengio, Dueville, Lugo di Vicenza, Marano Vicentino, Santorso, San Vito di Leguzzano, Sarcedo, Torrebelvicino, Valdagno, Valli del Pasubio, Zané e Zugliano. Alla rassegna aderiscono anche i Comuni di Posina e Velo d'Astico.

Questa è un’edizione speciale poiché gli spettacoli si svolgeranno per la prima volta “in Comune”, non in case, giardini e corti private come da tradizione, ma in spazi pubblici. Cambiano gli ambienti, ma non lo spirito della rassegna: il teatro continua a essere sinonimo di incontro e occasione di ospitalità condivisa.

La rassegna prende il via venerdì 10 luglio da Zané e si concluderà mercoledì 16 settembre 2020, dopo due mesi di spettacoli gratuiti in tutti i Comuni aderenti. Teatro in casa 2020

Teatro in casa 2020 - Una rassegna in Comune -edizione speciale

Programma

10 luglio 20.45

Zanè, Piazzale Aldo Moro

Ama e ridi se amor risponde, piangi forte se non ti sente

con Luca Pegoraro, Grandesso Marcello e Maria Teresa Totti

13 luglio, 20,45

S. Vito di Leguzzano, Corte Priorato-Gandin, viale Europa 42

Odissea - il viaggio circolare di ritorno verso casa

con Nicola Caruso e Valentina Tropiano

14 luglio, 20.45

Zugliano, Giardino Villa Giusti-Suman via Villa 19

Olè (per ragazzi)

con I 4 elementi

15 luglio, 21.00

Sarcedo, Anfiteatro Via T. Vecellio

Rita e il giudice. Storia di scelte, padri e mafia

con Evarossella Biolo

16 luglio, 20.45

Valdagno, Piastra polivalente (Castelvecchio)

Sit down comedy

con Igi Meggiorin e Vasco Mirandola

17 luglio, 20.45

Torrebelvicino, Parco Pieve, via Schio

Giocare con Gianni Rodari (per ragazzi)

con Pino Costalunga

18 luglio, 20.45

Velo d'Astico, Parco Millepini al Donatore in Via Boschetto

Vita da circus

con I Giullastri

22 luglio, 20.45

Santorso, Piazzale palestra Timonchio via E. da Ca' Zeno

Luna di latte (per ragazzi)

con Valentina Brusaferro

23 luglio, 20,45

Valli del Pasubio, Tensostruttura - Polo scolastico, Via Mons. P.Bicego

Comunque

con Giorgia Mazzucato

24 luglio, 20.45

Zanè, Piazzale Aldo Moro

VARIeGATI

con Antonio Peo Pegoraro e Gilda Pegoraro

25 luglio, 20.45

Carrè, Parco Località Prà Secco

Processo al libro

con Il colore del grano

Velo d'Astico, Parco Millepini al Donatore in Via Boschetto

30 luglio, 20.45

Il grande coccodrillo (per ragazzi)

Carlo Presotto

31 luglio, 20.45

Valdagno, Cortile San Lorenzo

Dante. Piccoli inferni quotidiani

con Filippo Tognazzo

4 agosto, 20.45

Carrè, Piazza IV Novembre, via Roma

Narrazione comica

con Antonio Peo Pegoraro e Gilda Pegoraro

5 agosto, 20.45

Santorso, Cortile Villa Rossi, via S. Maria

Le Petit Tap

con Anna Saragaglia

6 agosto, 20.45

Zugliano, Scuola elementare, via Madonnetta 1 (Centrale di Zugliano)

Il manuale della donna perfetta

con Stefania Carlesso e Evarossella Biolo

7 agosto, 20.45

Cogollo del Cengio, Piazzale esterno gli impianti sportivi, via S. Cristoforo

Il manuale della donna perfetta

con Stefania Carlesso e Evarossello Biolo

8 agosto, 20.45

Posina, Impianti sportivi

Scantabaùchi

con Carla Cavaliere, Anna Strozzo, Fabio Cardullo

9 agosto, 20.45

Torrebelvicino, Piazza A. Moro

La polenta quotidiana

con Stefania Carlesso

20 agosto, 20.45

Marano Vicentino, Parco della Solidarietà, via S.Francesco

Omero non piange mai

con Francesco Gerardi e Matteo Campagnol

21 agosto, 20.45

Torrebelvicino, Colonia (Enna)

Robe de Sti Ani

con Carla Cavaliere, Anna Strozzo, Fabio Cardullo

22 agosto, 20.45

Velo d'Astico, Parco Millepini al Donatore, Via Boschetto

Il ridi-reading

con Giovanni Betto

24 agosto, 20,45

Dueville, Villino Rossi (Povolaro)

Marco e Mattio

con Mirko Artuso

25 agosto, 20,45

S. Vito di Leguzzano, Corte Priorato-Gandin, viale Europa, 42

Seguendo il picchio, storie di boschi e animali

con Martina Pittarello e Igi Meggiorin

26 agosto, 20.45

Valdagno, Piastra polivalente (Piana)

Mr Ping Pong

con I 4 elementi

26 agosto, 20.45

Sarcedo, Impianti Sportivi “E. e R. Dell’Orto” Via Gen. A. Dalla Chiesa 47

Il diario di Adamo ed Eva

con Martina Pittarello e Vasco Mirandola

27 agosto, 20.45

Marano Vicentino, Parco della Solidarietà, via S.Francesco

Il ridi-reading

con Giovanni Betto

1 settembre, 20.45

Santorso, cortile Centro culturale, via S. Maria

Marmellata di basilico (per ragazzi)

con exVuoto

2 settembre, 20.45

Marano Vicentino, Cortile delle Ca Vecie, via S.Lucia

Tragicommedia per attore solo solo

con Silvio Barbiero

3 settembre, 20.00

Caltrano, Parco Sesura

La polenta quotidiana

con Stefania Carlesso

4 settembre, 20.45

Valli del Pasubio, Piazzale Chiesa (Staro)

Scantabaùchi

con Carla Cavaliere, Anna Strozzo, Fabio Cardullo

5 settembre, 20.45

Lugo di Vicenza, Piazza XXV Aprile

Genova-Tonezza. Migrazione di un'attrice

con Elisabetta Granara

7 settembre, 20,45

Dueville, Palazzo Municipale

Reading

con Stivalaccio Teatro

9 settembre, 20.45

Zugliano, Anfiteatro, via Antonio Bassi (Grumolo Pedemonte)

Il diario di Adamo ed Eva

con Martina Pittarello e Vasco Mirandola

12 settembre, 18.00

Carrè, Scuola Primaria, via Compans

Questa sera grande spettacolo! (per ragazzi)

con Sergio Bini Bustric

16 settembre, 20.45

Marano Vicentino, Cortile delle Ca Vecie, via S.Lucia

Una vita all’istante