Teatro comunale di Lonigo - Le chat noir

DEBUTTO



regia Paolo Marchetto

con Rafaela Amabile, Linda Balsemin, Diego Dalla Benetta, Maria Faggionato, Alberto Marchetto, Paolo Marchetto, Matteo Monzardo, Massimo Nichele, Sofia Piacentin, Igor Veljković

scenografia e grafica Lucia Buratto

suono Giorgio Guarda

assistenza alla regia Renata Maistrello

luci Alessandro Modini

produzione Compagnia dell’Orso



Il bar: luogo dell’incontro per eccellenza. Anche Le Chat Noir non fa eccezione. Tra i suoi tavolini di dimesso bar di provincia si incrociano e a volte si scontrano le storie dense e intense di un variegato gruppo di avventori. Un giorno, proprio tra quei tavolini, il faticoso dipanarsi delle loro complicate vite subisce una potente scossa in seguito a un inatteso, quanto scioccante, ingresso dopo il quale, inaspettatamente e inevitabilmente, nulla sarà più come prima. Dopo Il bugiardo, la leonicena Compagnia dell’Orso torna in scena con una nuova produzione, confrontandosi per la prima volta con un testo originale scritto e diretto da Paolo Marchetto.