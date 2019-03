Teatrissimo 2019: Ancora sei ore di D. Stefanato - compagnia Amici del teatro di Pianiga

Giovedì 7 marzo ore 21.00

ANCORA SEI ORE

di D. Stefanato - compagnia Amici del teatro di Pianiga

Antonio, burbero contadino della provincia padovana, vive gli ultimi anni della sua vecchiaia in compagnia della sua badante emiliana Lorella che lo accudisce con cura, nonostante i continui battibecchi.

Non si avvede però che, ultimamente, alcuni suoi parenti e conoscenti tramano animatamente per poter ottenere tutti o parte dei suoi beni in eredità. E così mentre il figlio Ettore, abilmente manipolato dalla cinica ed arrivista moglie Adelaide, tenta di fargli firmare un ben "mirato" testamento, lo spiantato fratello Luciano, il furbo parroco del paese e pseudo medico personale provano a circuirlo con altri espedienti.