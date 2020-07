te lo leggo in faccia - linguaggio del corpo e microespressioni

Gallery

Vorresti saper individuare le emozioni sul volto delle persone anche quando sono nascoste? Le Microespressioni e il Linguaggio de Corpo sono uno strumento fondamentale per capire meglio chi ti sta attorno e creare migliori relazioni.Faremo analisi Video di personaggi famosi e scoveremo le menzogne. Saranno delle serate divertenti con tanti esercizi pratici.<>Linguaggio del CorpoIn questa conferenza Gratuite imparerai:- I segnali rivelatori del corpo- I principali indicatori di menzogna<<< RICHIESTA LA PRENOTAZIONE >>>La capienza è limitata come da normativa vigente, ecco perché chiediamo di prenotarsi.PER PRENOTARE SCRIVI A:Whatsapp 345 6907871info@mindskills.itOppure vai su: https://www.mindskills.it/prenotazione-conferenza/DOVE?La Locomotiva, Via Francesco Rismondo 2 (VI)Serate organizzate col patrocino del Comune di Vicenza (VI)