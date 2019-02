Tbag Rock Band in concerto

Una serata a tutto Rock quella che si preannuncia il prossimo 15 febbraio nel rinnovato Bar San Vito.

Sul "palco" la fresca formazione bassanese formatasi nell'ottobre scorso, che già gode di grande interesse tra gli amanti della musica live di questo genere. interessanti infatti sono le interpretazioni che questa band esegue live di gruppi storici, alcuni conosciutissimi, altri e più contemporanei molto meno, ma non per questo poco emozionanti all'ascolto anzi...

Alcuni nomi di artisti e gruppi interpretati : Led Zeppelin, Who, Lenny Kravitz,Billy Idol, Black Keys, Franz Ferdinand, Stereophonics e molto molto altro...

Siete tutti invitati a far festa ed a ballare con noi !!!

Formazione:

Enrico Andreatta/Voce & Tromba

Simone Alessio/Chitarra

Anna Dal Bello/ Basso

Mattia Tadolini/ Batteria