Tantissimi eventi a Montecchio in questi giorni

Ecco il calendario degli eventi previsti a Montecchio Maggiore da venerdì 27 settembre a domenica 6 ottobre 2019, organizzati o patrocinati dal Comune di Montecchio Maggiore.



SABATO 28 SETTEMBRE

ore 9.00 – Shimano Steps Italian Bike Test in Piazza Marconi

ore 10.30 – Montecchio Maggiore legge: letture animate "Ora ti racconto" in Biblioteca

ore 15.00 – Torneo Aleardi al Polisportivo comunale

ore 21.00 – Proiezione film "Toy Story 4" al Cinema San Pietro

DOMENICA 29 SETTEMBRE

ore 9.00 – Shimano Steps Italian Bike Test in Piazza Marconi

ore 15.00 – Visite alle Priare e al Castello di Romeo

ore 15.30 – Proiezione film "Toy Story 4" al Cinema San Pietro

LUNEDI 30 SETTEMBRE

ore 19.00 – Riunione del Consiglio Comunale in Sala Consiliare del Municipio

ore 20.30 – Montecchio Maggiore legge: presentazione del libro "Archai. Il blu infinito dell'universo" in Biblioteca

SABATO 5 OTTOBRE

ore 21.00 – Proiezione film "Blinded by the light" al Cinema San Pietro

ore 21.00 – Vasca d'argento: spettacolo teatrale “Soto a chi toca” al Teatro S. Antonio

DOMENICA 6 OTTOBRE

ore 9.45 – “Botanica Urbana”: una passeggiata alla scoperta della natura in città con partenza dal Museo Zannato

ore 15.00 – Visite alle Priare e al Castello di Romeo

ore 15.00 – Incontro "Alimentazione e movimento alleati della nostra salute" in Villa Cordellina

ore 15.30 – Proiezione film "Blinded by the light" al Cinema San Pietro