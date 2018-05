Tante piazze per giocare: divertimenti per tutti i bambini

Tante piazze per giocare: un titolo che ormai non ha bisogno di presentazioni e che alla sua 23^ edizione si conferma uno degli appuntamenti più attesi dai bambini e dalle famiglie. Avere una città a disposizione per un intero pomeriggio e qualche migliaio di bambini che giocano senza la presenza delle auto, è una ricetta collaudata e che anche quest'anno non mancherà di mescolare colori e suoni.

Domenica 20 maggio, dalle 15:00 alle 19:30 il centro di Schio sarà dunque meta ambita dai più piccoli che potranno sperimentare, giocare e divertirsi negli spazi e nei laboratori allestiti da una quarantina fra associazioni e gruppi locali.

Il centro storico si popolerà di proposte ludiche, sportive e ricreative, giochi e laboratori, pensati su misura dei 2 - 10 anni, ai quali i bambini potranno accedere solo dopo essere stati registrati gratuitamente ad una delle 4 porte d’ingresso gestite dai Consigli di Quartieri, in via Capitano Sella, in piazza Statuto, in via Pasini – di fronte a palazzo Fogazzaro e al Castello.

Qui verranno consegnati un braccialetto colorato in cui scrivere il nome del bambino e soprattutto il numero di cellulare dell'adulto accompagnatore, da chiamare in caso di smarrimento.

Grazie a VIAcqua, che fornirà l'acqua gratuitamente, saranno presenti delle fontane aggiuntive a quelle tradizionali con acqua fresca e per merenda sarà offerto da Latterie Vicentine yogurt fresco a tutti i partecipanti.

Saranno segnalati i parcheggi per le bici e saranno inoltre posizionate alcune rastrelliere straordinarie per il parcheggio delle biciclette in via Marconi e in via Romana Rompato.

“Un grande grazie va ai Consigli di Quartiere, alle tante associazioni e all'Informagiovani che organizzano questa splendida manifestazione, che coniuga aspetti sportivi, culturali, sociali, ludici e di sostenibilità ambientale - sottolineano Valter Orsi, sindaco di Schio e Barbara Corzato, assessore alle politiche giovanili – Un grazie anche agli sponsor ViAcqua e Latterie Vicentine e un invito a tutti i bambini e alle loro famiglie a partecipare numerosi e, ai grandi, a tornare bambini e a divertirsi.”

_____

In caso di maltempo Tante Piazze per giocare si svolgerà in ogni caso, utilizzando i portici di piazza Almerico e di via Capitano Sella.

Per consentire il regolare svolgimento delle attività e le operazioni logistiche il centro rimarrà chiuso al traffico dalle 10:00 alle 23:00 o fino a conclusione manifestazione.

Saranno chiuse al traffico dalle 10:00 via Romana Rompato (tratto compreso fra via Gaminella e via Cap.no Sella), piazza Almerico Da Schio, via Capitano Sella, piazza Rossi, piazza dello Statuto, via Btg Valleogra (fino all'incrocio con via Marconi), piazza IV Novembre.

Per i soli residenti la viabilità sarà consentita fino alle 14:30 e sarà invece interdetta da tal ora fino alle 20:00 anche in piazzetta Garibaldi, via Garibaldi, via Pasini (fino all'incrocio con via Monte Ciove), via Pasubio, via Castello, via Petitti di Roreto.