"Taiko": tamburi giapponesi & street dance by Cobu al Comunale di Vicenza

Haru no Kaze - Vento di primavera e Associazione Ukigumo sono liete di presentarvi l'attesissimo concerto di:

TAIKO, i tamburi Giapponesi che tornano a Vicenza, dopo i sold out dei precedenti concerti, con il gruppo COBU.

Una performance, dove il suono della Potenza e l’Energia dei Taiko e la Street Dance ci coinvolge in uno spettacolo pieno di divertimento, dinamismo, esotismo e sensualità. Una vera scarica di adrenalina che lascerà tutti senza respiro!!!

Lo spettacolo presentato dai Cobu, gruppo fondato da Yuko Miyamoto nel 2000, nasce dall’unione di cultura tradizionale giapponese con musica e ritmo newyorkesi, mettendo insieme elementi di Taiko (tamburi giapponesi) e strumenti tradizionali giapponesi,danza Nichibu, Hip hop, Tap dance, Street dance e arti marziali.

In questi 17 anni di attività, il gruppo COBU si è esibito in innumerevoli luoghi, tra cui il Madison Square Garden di New York, il Colosseum, la MGM Arena, il Mandalay Bay a Las Vegas e la Key Arena a Seattle.

Il gruppo è stato nominato vincitore al Wella International Trend Talent Award, ha ricevuto l’Audience Favorite Award al Fringe Festival di New York nel 2011, il Grand Prize a Kollaboration ed è stato citato su “Time Out” (USA) come uno dei 30 show da non perdere.

Prevendita biglietti attiva