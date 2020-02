Ta-clang per la giornata della donna: letture, riflessioni, musica

In occasione della Giornata della Donna, verranno proposte letture sceniche di brani tratti dal libro di racconti “Ta-Clang”, scritto da Debora Vicentini.

Ci soffermeremo su alcune delle protagoniste femminili, le cui vicende ed emozioni riflettono situazioni comuni alle donne del nostro tempo.

La serata godrà dell'accompagnamento musicale al pianoforte.



Debora Vicentini ha partecipato a numerosi concorsi letterari, meritando di entrare con il racconto “L'isola di Eva” tra i finalisti del Premio Letterario Nazionale “Trichiana Paese del Libro”. Nel 2016 si è aggiudicata il Premio letterario Rumor Edizioni. "Ta-Clang" è stato selezionato per partecipare, nella sezione degli scrittori emergenti, alla settima edizione del festival letterario "Soave Città del Libro" che si svolgerà in Aprile 2020.

